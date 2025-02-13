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Владимир Путин поручил правительству проверить состояние танкерного флота

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства. Он поручил до 1 июня 2025 года проверить состояние танкерного флота после ЧС в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Владимир Путин дал указание провести анализ нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, которыми регламентируются транспортировка морскими и речными судами, хранение и перевалка на этих судах нефти и нефтепродуктов. Президент отметил, что необходимо провести проверку соблюдения субъектами экономической деятельности положений законодательства РФ, которые регулируют вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью.

Кроме того, будет проведена проверка технического состояния судов танкерного флота, а также приняты меры, направленные на повышение их безопасности. Планируют разработать предложения по усилению контроля за техническим состоянием судов, осуществляющих перевозки нефти и нефтепродуктов.

Алина Зорина

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