Офисы синтезируют на окраинах

Группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова приступила к строительству еще одного бизнес-центра за пределами центральной части Воронежа. На левом берегу на улице Новосибирской недалеко от микрорайона Машмет в конце 2029 года должен быть сдан БЦ Sintez переменной этажности площадью 17,6 тыс. кв. м. Проект оценивается в 982 млн руб. В «Развитии» рассказали, что это будет «первый качественный офисный объект в районе». Участники рынка отмечают, что большинство БЦ обычно располагают в центре города, но не исключают, что такая недвижимость будет востребована и там, где активной деловой жизни нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным аналитиков, в Воронеже доля свободных офисов за год уменьшилась вдвое

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ По данным аналитиков, в Воронеже доля свободных офисов за год уменьшилась вдвое

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Структура ГК «Развитие» ООО специализированный застройщик «Мегаполис Развитие» начала строить бизнес-центр Sintez на левом берегу Воронежа рядом с крупными промышленными предприятиями и частным сектором и неподалеку от микрорайона Машмет. Проект должен быть реализован к концу 2029 года. Его стоимость оценивается в 982 млн руб.

Здание общей площадью 17,6 тыс. кв. (из них 11,5 тыс.— непосредственно коммерческие помещения) и переменной этажности от семи до 16 этажей будет располагаться на участке 0,4 га. Всего в проекте предусмотрено 227 офисов площадью от 13,47 кв. м до 184,76 кв. м и 81 машиноместо.

Примечательно, что офисы можно купить через счета эскроу. Обычно этот инструмент используется при приобретении жилья в долевом строительстве: покупатель вносит деньги в банк, а тот отдает их застройщику только после сдачи объекта.

В самом «Развитии» отметили, что офисы могут занимать до 1,2 тыс. кв. м, так как возможно объединение площадей на этаже. «Помещения небольшого метража обладают наибольшим инвестиционным потенциалом и гарантируют комфортную сумму сделки как для малого, так и для среднего бизнеса»,— пояснили «Ъ-Черноземье» в ГК.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Мегаполис Развитие» зарегистрировано в Воронеже в мае 2014 года для деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2023 году выручка составила 1,2 млн руб., чистая прибыль — 3,2 млн. Годом ранее при 366 тыс. руб. выручки был зафиксирован убыток в размере 507 тыс. Гендиректор — Роман Дроботов, возглавляющий еще десяток структур ГК. Совладельцы — Сергей Гончаров (99%) и связанный с ним жилищно-строительный кооператив «Центр Черноземья» (1%).

В «Развитии» считают, что бизнес-центр станет «первым качественным офисным объектом» в районе и «однозначно будет интересен многим арендаторам», в том числе федеральным компаниям — банкам, IT-компаниям, аграриям, продуктовым гипермаркетам и магазинам косметики и бытовой химии, торговым и проектно-строительным организациям. Среди компаний регионального бизнеса могут быть заинтересованы в БЦ, по мнению ГК, студии красоты и медицинские центры, детские развивающие студии и спортивные центры, общепит. Всего БЦ рассчитан на более чем 1,2 тыс. рабочих мест.

Для ГК, которая сейчас является крупнейшим девелопером жилья не только в Воронежской области, но и по всему Черноземью, это не первый проект в сфере коммерческой недвижимости. «Развитие» строит БЦ Parker почти на 10 тыс. кв. м напротив управы Коминтерновского района. На левому берегу недалеко от Северного моста ГК перестроила аквапарк Fishka под торгово-офисный центр Depo примерно на 18 тыс. кв. м (из них арендопригодная — около 12,5 тыс.).

На правом берегу недалеко от Вогрэсовского моста на площадке выкупленного девелопером завода «Электроприбор» возводится БЦ Senator. Он расположен ближе всего к центру города, его подробные параметры не раскрываются. Также у ГК есть совсем небольшие объекты: например, в конце 2023 года группа продавала трехэтажный офисный центр на 375 кв. м в Коминтерновском районе.

Аналитик офисной недвижимости CORE.XP Юлия Эктова отмечает, что объем рынка офисной недвижимости в Воронеже составляет около 300 тыс. кв. м. «Это делает его четвертым среди 14 российских городов-миллионников по объему офисной недвижимости (не считая Москвы и Санкт-Петербурга). Он уступает только Екатеринбургу, Новосибирску и Краснодару. В последние годы за счет снижения нового строительства в таких городах наблюдается значительное сокращение доли свободных площадей. В Воронеже доля свободных офисов за год уменьшилась вдвое — с 7% до 3,5%, что свидетельствует о высоком уровне спроса на офисные помещения»,— подчеркнула госпожа Эктова.

Арендные ставки в облцентре, по ее данным, в среднем варьируются от 650 до 1600 руб. за кв. м в месяц (с учетом НДС и операционных расходов). При этом в структуре доступных площадей большая часть офисов — нарезка до 100 кв. м, эксперты CORE.XP отмечают нехватку крупных блоков.

Глава ГК «Бик» (занимается в том числе строительством БЦ и их управлением) Дмитрий Большаков отмечает необычность расположения объекта, потому что выбранный «Развитием» район не отличается деловой активностью. В то же время, добавляет эксперт, площади в новом БЦ найдут своих покупателей и арендаторов, так как район достаточно густо заселен и спрос на разного рода услуги там высок, а офис в центре города нужен далеко не всякому бизнесу.

Александр Прытков