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Офисы синтезируют на окраинах

«Развитие» строит бизнес-центр на левом берегу Воронежа за 1 млрд рублей

Группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова приступила к строительству еще одного бизнес-центра за пределами центральной части Воронежа. На левом берегу на улице Новосибирской недалеко от микрорайона Машмет в конце 2029 года должен быть сдан БЦ Sintez переменной этажности площадью 17,6 тыс. кв. м. Проект оценивается в 982 млн руб. В «Развитии» рассказали, что это будет «первый качественный офисный объект в районе». Участники рынка отмечают, что большинство БЦ обычно располагают в центре города, но не исключают, что такая недвижимость будет востребована и там, где активной деловой жизни нет.

По данным аналитиков, в Воронеже доля свободных офисов за год уменьшилась вдвое

По данным аналитиков, в Воронеже доля свободных офисов за год уменьшилась вдвое

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в Воронеже доля свободных офисов за год уменьшилась вдвое

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Структура ГК «Развитие» ООО специализированный застройщик «Мегаполис Развитие» начала строить бизнес-центр Sintez на левом берегу Воронежа рядом с крупными промышленными предприятиями и частным сектором и неподалеку от микрорайона Машмет. Проект должен быть реализован к концу 2029 года. Его стоимость оценивается в 982 млн руб.

Сколько «Развитие» вкладывает в бизнес-центр на севере Воронежа

Здание общей площадью 17,6 тыс. кв. (из них 11,5 тыс.— непосредственно коммерческие помещения) и переменной этажности от семи до 16 этажей будет располагаться на участке 0,4 га. Всего в проекте предусмотрено 227 офисов площадью от 13,47 кв. м до 184,76 кв. м и 81 машиноместо.

Примечательно, что офисы можно купить через счета эскроу. Обычно этот инструмент используется при приобретении жилья в долевом строительстве: покупатель вносит деньги в банк, а тот отдает их застройщику только после сдачи объекта.

В самом «Развитии» отметили, что офисы могут занимать до 1,2 тыс. кв. м, так как возможно объединение площадей на этаже. «Помещения небольшого метража обладают наибольшим инвестиционным потенциалом и гарантируют комфортную сумму сделки как для малого, так и для среднего бизнеса»,— пояснили «Ъ-Черноземье» в ГК.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Мегаполис Развитие» зарегистрировано в Воронеже в мае 2014 года для деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2023 году выручка составила 1,2 млн руб., чистая прибыль — 3,2 млн. Годом ранее при 366 тыс. руб. выручки был зафиксирован убыток в размере 507 тыс. Гендиректор — Роман Дроботов, возглавляющий еще десяток структур ГК. Совладельцы — Сергей Гончаров (99%) и связанный с ним жилищно-строительный кооператив «Центр Черноземья» (1%).

В «Развитии» считают, что бизнес-центр станет «первым качественным офисным объектом» в районе и «однозначно будет интересен многим арендаторам», в том числе федеральным компаниям — банкам, IT-компаниям, аграриям, продуктовым гипермаркетам и магазинам косметики и бытовой химии, торговым и проектно-строительным организациям. Среди компаний регионального бизнеса могут быть заинтересованы в БЦ, по мнению ГК, студии красоты и медицинские центры, детские развивающие студии и спортивные центры, общепит. Всего БЦ рассчитан на более чем 1,2 тыс. рабочих мест.

Что «Развитие» хотело строить на месте воронежского завода «Электроприбор»

Для ГК, которая сейчас является крупнейшим девелопером жилья не только в Воронежской области, но и по всему Черноземью, это не первый проект в сфере коммерческой недвижимости. «Развитие» строит БЦ Parker почти на 10 тыс. кв. м напротив управы Коминтерновского района. На левому берегу недалеко от Северного моста ГК перестроила аквапарк Fishka под торгово-офисный центр Depo примерно на 18 тыс. кв. м (из них арендопригодная — около 12,5 тыс.).

На правом берегу недалеко от Вогрэсовского моста на площадке выкупленного девелопером завода «Электроприбор» возводится БЦ Senator. Он расположен ближе всего к центру города, его подробные параметры не раскрываются. Также у ГК есть совсем небольшие объекты: например, в конце 2023 года группа продавала трехэтажный офисный центр на 375 кв. м в Коминтерновском районе.

Аналитик офисной недвижимости CORE.XP Юлия Эктова отмечает, что объем рынка офисной недвижимости в Воронеже составляет около 300 тыс. кв. м. «Это делает его четвертым среди 14 российских городов-миллионников по объему офисной недвижимости (не считая Москвы и Санкт-Петербурга). Он уступает только Екатеринбургу, Новосибирску и Краснодару. В последние годы за счет снижения нового строительства в таких городах наблюдается значительное сокращение доли свободных площадей. В Воронеже доля свободных офисов за год уменьшилась вдвое — с 7% до 3,5%, что свидетельствует о высоком уровне спроса на офисные помещения»,— подчеркнула госпожа Эктова.

Арендные ставки в облцентре, по ее данным, в среднем варьируются от 650 до 1600 руб. за кв. м в месяц (с учетом НДС и операционных расходов). При этом в структуре доступных площадей большая часть офисов — нарезка до 100 кв. м, эксперты CORE.XP отмечают нехватку крупных блоков.

Глава ГК «Бик» (занимается в том числе строительством БЦ и их управлением) Дмитрий Большаков отмечает необычность расположения объекта, потому что выбранный «Развитием» район не отличается деловой активностью. В то же время, добавляет эксперт, площади в новом БЦ найдут своих покупателей и арендаторов, так как район достаточно густо заселен и спрос на разного рода услуги там высок, а офис в центре города нужен далеко не всякому бизнесу.

Александр Прытков

Как «Развитие» стало крупнейшим застройщиком Черноземья

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