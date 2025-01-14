«Развитие» ввода жилья

По предварительным данным Единого ресурса застройщика (ЕРЗ), впервые за семь лет в Черноземье сменился лидер по вводу многоквартирного жилья. Вместо воронежского Домостроительного комбината рейтинг возглавила ГК «Развитие». ДСК снизил объем строительства, объяснив это фокусом на строительстве социальных объектов по госконтрактам. Кроме них более 100 тыс. кв. м сдали воронежский «Выбор» и орловская ГК ОДСК, число застройщиков с такими объемами по сравнению с 2023 годом удвоилось. Окончательные данные по вводу жилья ЕРЗ представит в феврале, но на позиции рейтинга они вряд ли повлияют. Не исключено, что в 2025 году «Развитие» укрепит свои позиции в качестве лидера отрасли в Черноземье: пока компания сдает жилье в Воронежской области, но уже более года активно строит в других субъектах РФ, в том числе в Орловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Единый ресурс застройщиков опубликовал предварительный рейтинг компаний по вводу жилья в 2024 году. Окончательные данные ЕРЗ представит в начале февраля после сверки всех данных с девелоперами. По этим данным, в Черноземье сменился лидер, а также произошла рокировка на позициях со второй по пятую.

В рейтинге ЕРЗ учитываются жилые многоквартирные дома (МКД) и дома с апартаментами с опубликованными в Единой информационной системе жилищного строительства проектными декларациями и полученными разрешениями на ввод в эксплуатацию. Для квартир учитывается фактически сданная жилплощадь, а для апартаментов — фактически сданная площадь апартаментов в общей площади здания. При этом ЕРЗ не считает компании, которые не работают с проектным финансированием. Поэтому в рейтинге нет, например, довольно крупных игроков — воронежских застройщиков «Бик» (по собственным данным, ввела многоэтажку почти на 29,3 тыс. кв. м) и «КИТ», а также Курского завода крупнопанельного домостроения (КПД) им. А.Ф. Дериглазова.

Первую тройку крупнейших застройщиков в Черноземье составили воронежские компании.

В лидеры вышла ГК «Развитие» Сергея Гончарова, подвинув на вторую строчку Домостроительный комбинат (ДСК, основатель — сенатор от региона Сергей Лукин), который занимал первое место семь лет подряд. Девелопер, с 2023 года активно работающий в других регионах, сдал в прошлом году 212,7 тыс. кв. м, весь объем ввода пришелся на Воронежскую область. Это единственная компания, сдавшая в Черноземье более 200 тыс. кв. м. По сравнению с 2023 годом объем введенного жилья вырос в 2,6 раза. По итогам 2023 года ГК была четвертой. В общероссийском рейтинге «Развитие» заняло 17-е место, улучшив свое положение на 66 позиций.

ДСК расположился на второй позиции рейтинга застройщиков Черноземья. Он снизил объем ввода в 1,5 раза до 161,5 тыс. кв. м. В общероссийском рейтинге компания опустилась на 31-ю строчку, потеряв десять позиций. Гендиректор компании Андрей Соболев пояснил „Ъ“, что значительные мощности в 2024 году были сосредоточены на строительстве социальных и коммерческих объектов. В частности, ДСК является крупным господрядчиком по возведению школ и детсадов, а в прошлом году сдал в том числе радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера. Кроме того, введен ТЦ почти на 27 тыс. кв. м в микрорайоне Шилово.

Со второй на третью строчку переместился воронежский «Выбор» депутата облдумы Александра Цыбаня со 130,7 тыс. кв. м. Компания также работает и в Московской области, но все жилье было сдано в Воронежской. При этом объем ввода вырос на 12,4 тыс. кв. м. В общем рейтинге по России застройщик улучшил положение на девять позиций, заняв 45-е место.

На четвертую строчку с пятой в Черноземье поднялась орловская ГК ОДСК Александра Рогачева, работающая также в Липецкой области. Всего застройщик сдал 114,7 тыс. кв. м — в 1,7 раза больше, чем годом ранее: 86,6 тыс. в родном регионе (первая строчка) и 28,1 тыс. в другом (вторая строчка). В России ГК заняла 55-е место, улучшив результат на 53 позиции.

Все остальные застройщики Черноземья сдали менее 100 тыс. кв. м.

Пятой в рейтинге Черноземья стала тюменская ГК «Энко», сдавшая в макрорегионе 71,9 тыс. кв. м (в России она находится на 32-й строчке с показателем 161,2 тыс. кв. м). На рынке это новый игрок, но фактически весь объем ввода пришелся на воронежскую ГК «Инстеп», которую в августе прошлого года «Энко» купила у бизнесмена Анатолия Шмыгалева. По итогам 2023 года «Инстеп» занимал в Черноземье третье место с 99,9 тыс. кв. м.

Шестое место в черноземном рейтинге занял другой новичок — зарегистрированный в Тульской области «Техзаказстрой» Александра Мамушкина сдал 40,3 тыс. кв. м в Курской области (в регионе компания по этому показателю заняла вторую строчку). Чуть меньше оказался объем ввода у структуры ГК Евгения Хамина Воронежской девелоперской компании: в Черноземье с 39,4 тыс. кв. м она стала седьмой, у себя в регионе четвертой. При этом ВДК снизила сдачу жилья в 1,5 раза. В макрорегионе она сместилась на одну позицию ниже, в Воронеже осталась на той же.

На восьмой строчке в Черноземье находится липецкая ГК «Ремстройсервис» Павла Тучкова, сдавшая на 800 кв. м больше, чем в 2023 году,— 34,4 тыс. кв. м.

Из десятки крупнейших застройщиков по итогам 2024 года выпали белгородская ГК «Трансюжстрой» Татьяны Антиповой и тамбовская ГК СКЖ бывшего депутата Госдумы Александра Жукова. По итогам 2023 года обе сдали более 30 тыс. кв. м — 32,3 тыс. и 31,4 тыс. соответственно,— и были лидерами в своих регионах. В прошлом году обе компании снизили объемы ввода более чем в три раза до 9,6 тыс. и 9,8 тыс. (заняли пятые места в своих регионах).

К сдаче 30 тыс. кв. м приблизились еще два игрока: орловский новичок «Фортуна» Алексея Шалыгина и Дмитрия Плясова (28,9 тыс. кв. м) и воронежская ГК «Проект-инвест» Николая Ступина (28,8 тыс. кв. м, что в 1,5 раза больше 2023 года, пятое место в своем регионе).

Более 20 тыс. кв. м ввели еще три застройщика. Воронежская ГК ВМУ-2 семьи спикера гордумы Воронежа Владимира Ходырева увеличила объем в 2,2 раза до 24 тыс. кв. м (шестое место в своем регионе). Почти одинаковый показатель еще у двух липецких компаний: «Спецфундаментстрой» (основной владелец — семья Сыровых) сдал 20,96 тыс., став у себя в субъекте четвертым, а новичок «Ардэнконстракшн» Глеба Колпакова — 20,86 тыс.

Примечательно, что в двух регионах не было ни одной компании, которая смогла сдать более 20 тыс. кв. м. В приграничной Белгородской области в первой тройке оказались сразу два застройщика из второго по числу населения города — Старого Оскола: на первом месте оказался «КМАПроектжилстрой» (КМАПЖС, владельцы не раскрываются) с 18,2 тыс. кв. м, на третьем — «Стройинжиниринг» Анны Ульяновой с 11,8 тыс. В Тамбовской области почти одинаковый объем показали две компании: ГК «Тамбов бизнес строй» (ТБС, часть юрлиц контролирует Игорь Павлов, первое место в регионе) ввела 16,7 тыс. кв. м, ГК «Мегаполис» депутата гордумы Тамбова Альберта Дорожкина — 16,5 тыс.

Кроме этих застройщиков, более 10 тыс. кв. м в Черноземье сдали 15 компаний. Из них пять — воронежские, в том числе ГК ЖБИ-2 семьи Чекмаревых, весь объем которой (12,6 тыс. кв. м) пришелся на Липецкую область, и «Свой дом» Алексея и Игоря Вороновых (12,5 тыс.), которые в прошлом году претендовали на комплексную застройку 18 га в Воронеже, но проиграли торги «Развитию». А в Тамбовской области 14,2 тыс. сдал контролируемый властями региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Александр Прытков