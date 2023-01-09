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Северу Воронежа добавят офисов

ГК «Развитие» строит 24-этажный бизнес-центр за 1,5 млрд рублей

Строительная группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова возводит за 1,5 млрд руб. 24-этажный бизнес-центр (БЦ) напротив управы Коминтерновского района Воронежа. Здание площадью 9,6 тыс. кв. м может быть сдано через год-полтора, а в 2026 году в этом же квартале должен завершиться проект ГК по строительству жилья на месте аварийных двухэтажек. В «Развитии» рассчитывают, что БЦ будет пользоваться спросом, в здании смогут работать около 300 человек. Риелторы отмечают привлекательность офисных центров в спальных районах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Структура группы компаний «Развитие» ООО «Трансцентрстрой Развитие» намерена через «год-полтора» сдать 24-этажный деловой центр. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в ГК. По оценке главы «Развития» Сергея Гончарова, инвестиции в проект составят около 1,5 млрд руб. Контур здания напротив управы Коминтерновского района уже почти возведен. Площадь бизнес-центра составит 9,6 тыс. кв. м, а сам он может стать архитектурной доминантой Московского проспекта и «войдет в пятерку самых высоких зданий города». В ГК ожидают, что тут будут работать около 300 человек.

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В здании предусмотрены просторные офисы для крупных компаний и смарт-офисы («коворкинги, способные подстраиваться под нужды пользователей») для малого бизнеса, а также переговорные комнаты и конференц-залы. Кроме того, в БЦ запланированы 200 парковочных мест. В ГК воздержались от подробных комментариев по отделке, но отметили, что одной из задумок являются два скоростных лифта со стеклянным полом.

Проект бизнес-центра ГК «Развитие»
Проект бизнес-центра ГК «Развитие»

Проект бизнес-центра ГК «Развитие»

Рисунок: «ТЦС Развитие»

Проект бизнес-центра ГК «Развитие»

Рисунок: «ТЦС Развитие»

По данным Kartoteka.ru, ООО специализированный застройщик «ТЦС Развитие» зарегистрировано в Воронежской области в июле 2001 года для деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 80 млн руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 11 млн руб., чистая прибыль — 95,8 млн руб. Гендиректором и единственным владельцем является Сергей Гончаров.

Строительство бизнес-центра идет в рамках проекта «Квартал 45» по развитию застроенных территорий. В квартале, ограниченном Московским проспектом, улицами 45-й Стрелкой Дивизии и Славы, а также Ракетным переулком, помимо офисного здания «Развитие» вместо 19 старых двухэтажек возводит шесть высотных жилых домов переменной этажности, детсад на 190 мест и различные площадки для спорта и детского отдыха. Завершить этот проект ГК рассчитывает в 2026 году.

Проект бизнес-центра ГК «Развитие»
Проект бизнес-центра ГК «Развитие»

Проект бизнес-центра ГК «Развитие»

Рисунок: «ТЦС Развитие»

Проект бизнес-центра ГК «Развитие»

Рисунок: «ТЦС Развитие»

«Развитие» является одним из крупнейших игроков строительного рынка Воронежа и преимущественно предоставляет бизнесу нежилые помещения в своих жилкомплексах. Однако новый бизнес-центр не первый проект в сфере крупной коммерческой недвижимости для ГК. В шаговой доступности от этого объекта на 45-й Стрелковой Дивизии расположены десятиэтажный деловой центр «Развитие» площадью 5 тыс. кв. м, а ближе к центру города — пятиэтажный бизнес-центр «Комсомольский» на 3,4 тыс. кв. м на Солнечной.

Также «Развитие» перестраивает бывший аквапарк Fishka на Остужева под торгово-офисный центр переменной этажности площадью 17,6 тыс. кв. м.

В ГК рассчитывают, что новый БЦ будет привлекательным для арендаторов: «Он позволит создать рабочие места в спальном Северном микрорайоне и разгрузить таким образом городской трафик. Объект станет основой будущего локального центра в этом районе». В компании отмечают, что на офисы есть спрос и рабочие места нужны в каждом районе.

Проект «Развития» не единственный относительно новый подобный объект в округе. Помимо их же делового центра практически напротив строящегося здания находится 12-этажный БЦ «Столица» площадью 13 тыс. кв. м. А в нескольких километрах в ЖК «Московский квартал» расположен десятиэтажный БЦ «Столль» на 7,3 тыс. кв. м.

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Исполнительный директор агентства недвижимости «Этажи Воронеж» Тельман Искендеров считает, что бизнес-центр будет пользоваться спросом, несмотря на сложную экономическую ситуацию и связанный с ней уход части арендаторов из города. «Строительство идет вместе с жилым кварталом: наличие инфраструктуры, включая коммерческую недвижимость, всегда способствует привлекательности проекта в целом. Кроме того, компании готовы переезжать из старых объектов в современные бизнес-центры с более комфортными помещениями и при более-менее той же цене аренды»,— полагает господин Искендеров.

По словам эксперта, подобные объекты в спальных районах сейчас востребованы: «Тот же "Столль" находится рядом с крупными жилкомплексами и пользуется спросом, так как людям удобно жить и работать в одном месте».

Александр Прытков, Олег Мухин

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