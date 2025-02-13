Освобожденный в США Винник в ближайшие часы прилетит в Россию

Самолет с Александром Винником, освобожденным из американской тюрьмы, на борту прилетел из США в Турцию. В ближайшие часы он прибудет в Россию, сообщил адвокат господина Винника Аркадий Бух. Александра Винника обменяли на приговоренного в России к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Винник

Фото: Alexandros Avramidis / File Photo / Reuters Александр Винник

Фото: Alexandros Avramidis / File Photo / Reuters

«Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Его прибытие в московский аэропорт ожидается в ближайшие несколько часов»,— сказал господин Бух (цитата по «Интерфаксу»).

Александру Виннику 45 лет. В июле 2017 года его задержали в Греции по запросу США. После приговора во Франции в июне 2022 года он был экстрадирован в Соединенные Штаты. Его обвинили в отмывании $4 млрд через биржу BTC-e. В июне 2025 года ему должны были вынести приговор, до этого времени он содержался в тюрьме в Санта-Рите.

Марка Фогеля освободили и передали спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу 11 февраля. После этого Кремль сообщил, что в обмен США освободят гражданина России. О том, что Соединенные Штаты освободят Александра Винника, позднее сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Подробнее — в материале «Освобождение с перспективой».