С чего начинаются граждане

Госдума на заседании 13 февраля приняла в первом чтении три законопроекта, касающихся вопросов миграции. Депутаты понизили возраст принесения присяги для новых граждан России до 14 лет, облегчили подачу заявления для приема детей в гражданство по рождению и дали возможность зарубежным соотечественникам, участвующим в программе переселения в РФ, получать годовые визы вместо трехмесячных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (слева) и зампредседателя комитета по делам СНГ Артем Туров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (слева) и зампредседателя комитета по делам СНГ Артем Туров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Все три инициативы были разработаны членами комитета Думы по делам СНГ. Первым палата рассмотрела законопроект о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет. Согласно документу, отказ от присяги будет основанием для отмены решения о приеме в гражданство. Один из авторов инициативы Артем Туров («Единая Россия», ЕР) объяснил ее необходимость тем, что по ряду составов преступлений ответственность наступает с 14 лет, а совершение некоторых из них является основанием для прекращения гражданства. При этом положения о принесении присяги с 14-летнего возраста уже есть в конституционных законах о принятии в состав РФ новых субъектов. «Получается, что граждане с исторических территорий уже приносят присягу с 14 лет»,— напомнил господин Туров.

Нина Останина (КПРФ) обеспокоилась тем, что несовершеннолетние не всегда могут осознавать последствия отказа от присяги, и предложила ко второму чтению проработать защитные механизмы, чтобы «дать вот этому подростку возможность исправиться».

Константин Затулин (ЕР) призвал не торопиться понижать планку, но Артем Туров снова напомнил о жителях новых территорий, присягающих с 14 лет, и о возрасте наступления уголовной ответственности за тяжкие преступления. А Дмитрий Вяткин (ЕР) добавил, что в 14 лет выдается паспорт и, соответственно, при приобретении гражданства «эти два юридических факта должны быть накрепко связаны».

Полпред президента в Думе Гарри Минх назвал инициативу логичной, указав, что человек в 14 лет — «это по-прежнему ребенок, но уже достаточно взрослый, который четко понимает, что он делает». А спикер Вячеслав Володин подчеркнул, что желающие получить российский паспорт должны «делать все, чтобы не дискредитировать высокое звание гражданина РФ, и 14 лет — это уже тот возраст, когда можно понимать это». За проект проголосовали 416 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Затем Дума одобрила поправки, позволяющие законному представителю ребенка подать заявление об оформлении гражданства РФ, приобретенного по рождению, в территориальный орган МВД в электронном виде через «Госуслуги».

Евгений Бессонов и Алексей Куринный (оба — КПРФ) предложили еще более упростить эту процедуру для родителей-россиян: сделать так, чтобы ребенок получал гражданство автоматически. Соавтор проекта Виктор Водолацкий (ЕР) пообещал, что профильный комитет возьмет это предложение на заметку. Законопроект поддержали 392 депутата, против и воздержавшихся не было.

Наконец, третья миграционная инициатива предполагает выдачу годовых виз для участников программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Сейчас им выдается однократная обыкновенная частная виза на срок до трех месяцев. Также поправки позволят выдавать визы на три месяца с возможностью продления на такой же срок работникам зарубежных компаний, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, послегарантийный ремонт поставленного в Россию технического оборудования. По действующим сейчас правилам им выдаются визы без возможности продления.

Михаил Матвеев (КПРФ) поинтересовался у соавтора проекта Константина Затулина, в чем вообще смысл программы переселения соотечественников после введения президентом института репатриации. Коммуниста смущало, что по этой программе едут «люди, которые совсем нам не соотечественники, а представители титульных национальностей бывших республик Советского Союза». Господин Затулин пояснил, что репатриация предусматривается как раз в рамках этой программы, к тому же законопроект поможет тем, кто приезжает из стран с визовым режимом. «Те, кто вас беспокоят, приезжают к нам без всякой визы: и турки, и таджики, и узбеки, и киргизы»,— успокоил коллегу единоросс. В итоге поправки поддержали 416 депутатов, против и воздержавшихся также не было.

Ксения Веретенникова