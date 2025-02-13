Роберт Кеннеди-младший займет пост главы Минздрава США

Сенат Конгресса США утвердил Роберта Кеннеди-младшего на должность главы Минздрава. Трансляцию с заседания показали в эфире телеканала C-SPAN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Кеннеди-младший

Фото: Rod Lamkey, Jr., File / AP Роберт Кеннеди-младший

Фото: Rod Lamkey, Jr., File / AP

Вчера в Сенате прошло процедурное голосование: за кандидатуру господина Кеннеди-младшего высказались 52 сенатора, против — 48. Незадолго до этого, 10 февраля, 77 нобелевских лауреатов по химии, экономике, медицине и физике призвали Сенат проголосовать против этого назначения. По словам авторов обращения, поддержка кандидатуры господина Кеннеди-младшего угрожает общественному здоровью и «подорвет глобальное лидерство Америки в сфере наук о здоровье».

На слушаниях в конце января Роберт Кеннеди-младший уверял сенаторов, что не будет препятствовать вакцинации детей, которая, по его мнению, должна быть строго научной. «Просто не верится, что, став министром, вы станете следовать науке»,— отреагировал на его слова один из ключевых сенаторов Билл Кэссиди, в прошлом врач из Луизианы.

Роберт Кеннеди-младший — племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. Он выступает против прививок, пропагандирует ВИЧ-диссидентство и верит в медицинские теории заговора. В частности, господин Кеннеди-младший поддерживал идеи о влиянии Wi-Fi и 5G на образование раковых клеток и отрицал связь СПИДа с ВИЧ. В ходе последних президентских выборов он выдвигался на пост главы государства как независимый кандидат, позже поддержав Дональда Трампа.

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