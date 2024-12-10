Нобелевские лауреаты выступили против назначения Кеннеди-младшего главой Минздрава США

77 лауреатов Нобелевской премии по химии, экономике, медицине и физике подписали письмо с обращением к Сенату США, в котором призвали сенаторов проголосовать против назначения Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб США. Ранее это назначение было анонсировано избранным президентом США Дональдом Трампом. Письмо опубликовала газета The New York Times (NYT).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп (слева) и Роберт Кеннеди-младший

Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters Дональд Трамп (слева) и Роберт Кеннеди-младший

Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters

По словам авторов письма, назначение господина Кеннеди на пост министра «поставит под угрозу общественное здоровье и подорвет глобальное лидерство Америки в сфере наук о здоровье, как в государственном, так и в коммерческом секторах». Обосновывая свою позицию, ученые указывают на взгляды и убеждения кандидата, которые вступают в противоречие с задачами министра здравоохранения по защите американцев.

Так, по словам ученых, господин Кеннеди является одним из самых известных в США противников вакцинации, в том числе от полиомиелита и кори, а также осуждает метод фторирования питьевой воды. Кроме того, он сторонник «теорий заговора о крайне успешных способах лечения СПИДа и других заболеваний».

В частности, господин Кеннеди утверждает, что СПИД вызывается не вирусом иммунодефицита человека, а развивается, оттого что иммунная система человека подорвана приемом лекарств. Он также «воинственный критик уважаемых ведомств (особенно Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств, Центров по контролю и профилактике заболеваний, Национальных институтов здоровья».

Господин Кеннеди уже обещал, что сократит сотрудников некоторых отделов Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств (FDA), а также предложил заменить 600 сотрудников Национальных институтов здоровья лично им отобранными работниками.

В соцсетях он, в частности, написал следующее: «Если вы работаете в FDA и являетесь частью этой коррумпированной системы, у меня для вас есть два сообщения: 1. Сохраните вашу деловую документацию. 2. Пакуйте чемоданы». По мнению нобелевских лауреатов, глава Министерства здравоохранения «должен поддерживать и улучшать эти важные и высокоуважаемые институты и их сотрудников — а не угрожать им».

Алена Миклашевская