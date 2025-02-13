Средний чек платных услуг дантиста в России вырос на 10%

В 2024 году общая выручка частных стоматологических клиник выросла как минимум на 18%, почти до 713 млрд руб. Этому сегменту удалось нарастить выручку больше, чем другим категориям розничного бизнеса. Повышение показателя во многом связано с тем, что россияне стали чаще пользоваться платными услугами специалистов. В деталях разобрался «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По подсчетам «T-Бизнеса», в 2024 году общие обороты стоматологической отрасли по всей стране выросли на 26% год к году за счет роста числа трансакций на 15% и среднего чека на 10%, до 8 тыс. руб. В среднем обороты розничных торговых точек всех профилей в прошлом году выросли на 11%, количество покупок — на 5%, отмечают в «T-Бизнесе».

В компании DentalData ожидают, что рынок услуг дантистов продолжит расти в основном за счет инфляции. По прогнозам аналитиков, в 2025 году сегмент вырастет на 12–18%, до 800–840 млрд руб.

Подробнее об этом — читайте в эксклюзивном материале «Ъ» «Стоматология на вес золота».