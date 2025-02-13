Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Средний чек платных услуг дантиста в России вырос на 10%

В 2024 году общая выручка частных стоматологических клиник выросла как минимум на 18%, почти до 713 млрд руб. Этому сегменту удалось нарастить выручку больше, чем другим категориям розничного бизнеса. Повышение показателя во многом связано с тем, что россияне стали чаще пользоваться платными услугами специалистов. В деталях разобрался «Ъ».

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По подсчетам «T-Бизнеса», в 2024 году общие обороты стоматологической отрасли по всей стране выросли на 26% год к году за счет роста числа трансакций на 15% и среднего чека на 10%, до 8 тыс. руб. В среднем обороты розничных торговых точек всех профилей в прошлом году выросли на 11%, количество покупок — на 5%, отмечают в «T-Бизнесе».

В компании DentalData ожидают, что рынок услуг дантистов продолжит расти в основном за счет инфляции. По прогнозам аналитиков, в 2025 году сегмент вырастет на 12–18%, до 800–840 млрд руб.

Подробнее об этом — читайте в эксклюзивном материале «Ъ» «Стоматология на вес золота».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...