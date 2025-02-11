Деньгам счет потеряли

Белый дом намерен собрать полные данные о программах поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) — без них настройка госпомощи этому сектору неэффективна. По данным “Ъ”, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, требующий внесения в реестр субъектов МСП—получателей поддержки данных как о специализированных мерах для малого бизнеса, так и о тех, где он участвует наряду с другими категориями получателей, например по программам льготного кредитования. Сейчас таких данных у правительства нет, что затрудняет оценку эффективности поддержки МСП и приводит к нецелевым расходам бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Минэкономики задумали искоренить проблему неполноты сведений о мерах поддержки малого бизнеса (на фото — глава ведомства Максим Решетников)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В Минэкономики задумали искоренить проблему неполноты сведений о мерах поддержки малого бизнеса (на фото — глава ведомства Максим Решетников)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Перед запуском нового проекта по поддержке субъектов МСП Белый дом начал решать проблему неполноты и недостоверности данных о состоянии этого сектора. Как сообщил “Ъ” источник в Белом доме, правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник одобрила поправки, требующие от ведомств вносить в реестр субъектов МСП—получателей поддержки (его ведет ФНС) данные обо всех получателях госпомощи в этом секторе.

Поясним, что сейчас в реестр вносятся сведения лишь о мерах, ориентированных исключительно на МСП. Однако есть программы, в которых наряду с малым бизнесом участвуют и другие категории получателей, это, например, льготное кредитование и гранты. Так, по данным Банка России, за первое полугодие 2024 года малый и средний бизнес получил льготных кредитов на 710 млрд руб. Сведений о неспециализированных программах в реестре поддержки нет, поскольку ведомства не отчитываются о них ФНС.

В соответствии с одобренным законопроектом правительство получит право устанавливать перечень программ, сведения о которых в обязательном порядке должны вноситься в единый реестр поддержки. В Минэкономики отмечают, что поправки обеспечат открытый и регулярный доступ к сведениям о поддержке МСП, а также адресность и обоснованность решений о ее предоставлении. Как пояснили “Ъ” в ведомстве, данные госорганами и организациями будут представляться в ФНС ежеквартально. В результате правительство сможет оценивать эффективность программ и корректировать их состав и объем.

Правительство, напомним, корректирует подход к поддержке сектора — ранее в Минэкономики выражали неудовлетворенность низкой эффективностью субъектов МСП (см. “Ъ” от 13 июля 2024 года). Это стало результатом прежнего подхода к развитию сектора — поддержка была безвозмездной и нацеленной на общее стимулирование предпринимательской активности. Объем задач по восстановлению экономики на фоне санкций потребовал смены приоритетов и привлечения сектора к импортозамещению и наращиванию инновационной активности. Поддержка по новой концепции должна концентрироваться на эффективных компаниях приоритетных для государства отраслей. Под эти задачи Корпорация МСП и адаптировала механизмы поддержки в 2025 году (см. “Ъ” от 28 января).

Такая гибкая настройка мер требует качественных данных о реальном состоянии сектора. Отметим, ранее в Счетной палате утверждали, что опора на данные реестра получателей поддержки не позволяет однозначно судить о ее эффективности. По оценкам палаты, информация в реестре недостоверна и неполна, поэтому не может использоваться как источник сведений для принятия управленческих решений (см. “Ъ” от 5 июня 2024 года).

Диана Галиева