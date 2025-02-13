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Коммерсантъ FM
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Сообщения о покупке Алжиром российских Су-57 пока не подтвердились

Сегодня, 13 февраля, несколько зарубежных интернет-изданий, специализирующихся на оборонной тематике, сообщили, что власти Алжира подтвердили покупку партии российских истребителей пятого поколения Су-57. В своих публикациях эти ресурсы (в том числе Defense Arabic и Global Defence Corp) ссылались на соответствующий сюжет государственного телевидения Алжира от 12 февраля. По этим данным, первые алжирские летчики уже проходят обучение пилотированию российских истребителей, а в первую партию, которая будет доставлена в Алжир, войдут шесть самолетов. Позже аналогичную информацию со ссылкой на государственные СМИ (в частности, телевидение) Алжира опубликовал ряд российских изданий.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заявления о закупке Алжиром Су-57 якобы прозвучали в ходе проводимой в Индии авиавыставки Aero India. Однако «Ъ» не обнаружил на государственных медиаресурсах Алжира соответствующих сообщений. Из опубликованной там информации следует лишь, что «начальник штаба Национальной народной армии генерал-лейтенант Саид Ченгриха принял участие в открытии выставки и вместе с сопровождающей его делегацией наблюдал за полетом российского истребителя Су-57 и его американского конкурента F-35». Никаких иных данных, которые подтверждали бы официальное признание Алжиром того факта, что именно он стал «первым иностранным заказчиком российского передового самолета», в публикациях нет.

Напомним, 10 февраля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что первый иностранный контракт на поставку экспортного варианта Су-57 успешно исполняется, а первые самолеты будут доставлены заказчику уже в этом году. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов сообщил «Ъ», что наиболее вероятным кандидатом на роль первого заказчика Су-57 является Алжир (см. «Ъ» от 12 февраля).

Дмитрий Сотак

Фотогалерея

Aero India 2025

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Пилотажная группа ВВС Индии «Сурья Киран»

Пилотажная группа ВВС Индии «Сурья Киран»

Фото: Aijaz Rahi / AP

Выступление пилотажной группы «Сурья Киран»

Выступление пилотажной группы «Сурья Киран»

Фото: Aijaz Rahi / AP

Выступление истребителей Су-30МКИ ВВС Индии

Выступление истребителей Су-30МКИ ВВС Индии

Фото: Abinaya Kalyanasundaram / Reuters

Модели ракет Х-38 и Гром-Э1. На заднем плане — истребитель Су-57Э

Модели ракет Х-38 и Гром-Э1. На заднем плане — истребитель Су-57Э

Фото: Abinaya Kalyanasundaram / Reuters

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э

Фото: Aijaz Rahi / AP

Глава штаба ВВС Индии Амар Прит Сингх в кабине индийского учебного самолета HJT-36

Глава штаба ВВС Индии Амар Прит Сингх в кабине индийского учебного самолета HJT-36

Фото: Abinaya Kalyanasundaram / Reuters

Многоцелевые истребители Су-30МКИ

Многоцелевые истребители Су-30МКИ

Фото: Aijaz Rahi / AP

Индийский легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения Tejas

Индийский легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения Tejas

Фото: Aijaz Rahi / AP

Легкий многоцелевой вертолет производства Hindustan Aeronautics Limited

Легкий многоцелевой вертолет производства Hindustan Aeronautics Limited

Фото: Abinaya Kalyanasundaram / Reuters

Выступление пилотов индийских ВВС на Су-30МКИ

Выступление пилотов индийских ВВС на Су-30МКИ

Фото: Aijaz Rahi / AP

Оперативно-тактический ракетный комплекс LORA (слева) и крылатая ракета класса «воздух-земля» на стенде Israel Aerospace Industries Ltd.

Оперативно-тактический ракетный комплекс LORA (слева) и крылатая ракета класса «воздух-земля» на стенде Israel Aerospace Industries Ltd.

Фото: Abinaya Kalyanasundaram / Reuters

Выступление пилотажной группы индийских ВВС «Сурья Киран»

Выступление пилотажной группы индийских ВВС «Сурья Киран»

Фото: Aijaz Rahi / AP

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Пилотажная группа ВВС Индии «Сурья Киран»

Фото: Aijaz Rahi / AP

Выступление пилотажной группы «Сурья Киран»

Фото: Aijaz Rahi / AP

Выступление истребителей Су-30МКИ ВВС Индии

Фото: Abinaya Kalyanasundaram / Reuters

Модели ракет Х-38 и Гром-Э1. На заднем плане — истребитель Су-57Э

Фото: Abinaya Kalyanasundaram / Reuters

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э

Фото: Aijaz Rahi / AP

Глава штаба ВВС Индии Амар Прит Сингх в кабине индийского учебного самолета HJT-36

Фото: Abinaya Kalyanasundaram / Reuters

Многоцелевые истребители Су-30МКИ

Фото: Aijaz Rahi / AP

Индийский легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения Tejas

Фото: Aijaz Rahi / AP

Легкий многоцелевой вертолет производства Hindustan Aeronautics Limited

Фото: Abinaya Kalyanasundaram / Reuters

Выступление пилотов индийских ВВС на Су-30МКИ

Фото: Aijaz Rahi / AP

Оперативно-тактический ракетный комплекс LORA (слева) и крылатая ракета класса «воздух-земля» на стенде Israel Aerospace Industries Ltd.

Фото: Abinaya Kalyanasundaram / Reuters

Выступление пилотажной группы индийских ВВС «Сурья Киран»

Фото: Aijaz Rahi / AP

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