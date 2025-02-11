Су-57 слетал за покупателем

11 февраля в рамках полетной программы выставки Aero India в Бангалоре свои возможности продемонстрировал российский истребитель Су-57. Накануне в «Рособоронэкспорте» напомнили, что у самолета уже есть первый иностранный покупатель, не уточнив деталей. По мнению эксперта, с учетом внешнеполитической обстановки и финансовых возможностей наиболее вероятным заказчиком является Алжир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первым зарубежным покупателем российского Су-57 может оказаться не Индия, где истребитель только что с успехом поучаствовал в авиасалоне (на фото), а африканский Алжир

Фото: Arun SANKAR / AFP Первым зарубежным покупателем российского Су-57 может оказаться не Индия, где истребитель только что с успехом поучаствовал в авиасалоне (на фото), а африканский Алжир

Фото: Arun SANKAR / AFP

Истребитель Су-57 под управлением заслуженного летчика-испытателя Героя России Сергея Богдана 11 февраля выполнил демонстрационный полет в рамках официальной летной программы второго дня выставки Aero India 2025, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»). «Это можно смотреть вечно и с разных ракурсов — как на горящий огонь или извещение банка о погашенной ипотеке»,— весьма поэтично прокомментировал это событие Telegram-канал «Рособоронэкспорта». Пресс-служба ОАК подчеркнула, что самолет вызывает «огромный интерес» публики.

Су-57 — истребитель 5-го поколения, разработан ОКБ Сухого в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации». Самолет создан с использованием технологий малозаметности и интерактивных систем целеуказания. Прототип под обозначением «Т-50» совершил первый полет в 2010 году, в 2020-м ВКС России получили первый серийный самолет. Впервые экспортную модель истребителя за рубежом продемонстрировали на летной программе 14-го авиасалона Airshow China в Чжухае в ноябре 2024-го. В боевой обстановке самолет впервые использовался в ходе операции в Сирии, а сейчас применяется на СВО.

Днем ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что первый иностранный контракт на поставку экспортного варианта Су-57 успешно исполняется, а первые самолеты будут доставлены заказчику уже в этом году. Напомним, что о заключении соглашения стало известно еще в ноябре 2024 года, но покупатель по-прежнему официально не назван. В число потенциальных заказчиков, по оценкам экспертов, могут входить Алжир, Китай, Иран и Индия, которая ранее участвовала в программе разработки Су-57, но вышла из проекта в апреле 2018 года: индийские военные сочли, что самолет не соответствует заявленным ими требованиям по малозаметности.

По мнению директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, единственным подходящим кандидатом на роль первого заказчика Су-57 является Алжир, с которым Россию связывает долгая история военно-технического сотрудничества.

«Будущий покупатель должен подходить под три критерия: это должна быть достаточно богатая страна, потому что самолет пятого поколения — это вещь не из дешевых; у этой страны должен быть некий запас прочности, чтобы противостоять давлению коллективного Запада и, в частности, США, и иметь опыт проведения независимой внешней и оборонной политики; у этой страны не должно быть собственной программы разработки самолета пятого поколения, как у Китая или как у Индии, у которой она хоть и в зачаточном состоянии, но есть»,— пояснил “Ъ” эксперт. По его мнению, Алжир, крупнейший производитель и поставщик сжиженного природного газа в Африке и противник расширения влияния США в регионе, всем этим критериям соответствует.

Оценивая Индию как потенциального заказчика Су-57, господин Пухов отметил, что о факте заключения соответствующего соглашения между Москвой и Нью-Дели наверняка уже было бы известно из местных источников. При этом замглавы ФСВТС Михаил Бабич 11 февраля сообщил агентству «Интерфакс», что Россия «готова вернуться» к сотрудничеству с Индией по данной теме. В свою очередь, анонимный источник компании Hindustan Aeronautics Limited, ранее задействованной в совместном российско-индийском предприятии по разработке и производству на базе Су-57 двухместного учебного истребителя FGFA, заявил корреспонденту ТАСС в ходе выставки: «Если правительству и нашим покупателям будет нужно, мы рассмотрим этот проект».

Дмитрий Сотак