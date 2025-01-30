Опрос: москвичи часто рассматривают возможность долгосрочной аренды в Петербурге

Возможность арендовать квартиру на долгосрочный период в Петербурге в 2024 году рассматривали не только местные жители (66,7%), но и москвичи (14%), нижегородцы (2,1%), а также жители Краснодара и Краснодарского края (1%). К такому выводу по итогам собственного исследования пришли аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам экспертов, интерес к долгосрочной аренде в Петербурге сопоставим с интересом к возможности трудоустройства. Так, по данным специализированной платформы hh.ru, в 17,7 тыс. резюме жителей Московского региона указана готовность переехать в Северную столицу, в 1,4 тысячи резюме — нижегородцев, в 1,9 тыс. — краснодарцев.

При этом сами петербуржцы часто присматривали для долгосрочной аренды варианты квартир в Сочи. В этом городе на одну публикацию о сдаче квартиры приходится 9,4% просмотров объявлений от жителей города на Неве. Также петербуржцы в 2024 году изучали предложения в Москве (9%), Казани (5,6%), Краснодаре (4,9%) и Нижнем Новгороде (4,1%).

Для этих же городов, согласно данным hh.ru, было опубликовано и достаточно много резюме петербуржцев, планирующих переезд. Возможность переезда и трудоустройства в Сочи жители Петербурга указали в 2,1 тыс. резюме, в Москве — в 17,4 тыс., в Казани — в 1,6 тыс., в Краснодаре — в 1,7 тыс. и в Нижнем Новгороде — в 1 тысяче.

В целом возможность переезда в другой город из-за карьерных возможностей в другом регионе рассматривают 45,2% опрошенных граждан РФ. Также респонденты отмечали, что в других городах их привлекает местная культура и досуг (44,2%), особенности и традиции региона (30,8%). Каждый пятый участник опроса готов переехать в другой город, чтобы быть ближе к родителям, родственникам, любимому человеку или друзьям.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что самыми популярными городами-миллионниками, в которые помимо Москвы и Петербурга, жители России рассматривают возможность переезда, оказались Краснодар, Казань и Нижний Новгород.

Андрей Цедрик