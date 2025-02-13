Вечный ров

13 февраля президент России Владимир Путин встретился с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников — о противотанковом рве длиною в жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин встретился с Александром Богомазом по видеосвязи

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин встретился с Александром Богомазом по видеосвязи

Фото: пресс-служба президента РФ

Неудивительно, что Александр Богомаз начал встречу не с рассказа о социально-экономическом положении области и не с того, что спросил у Владимира Путина благословения выдвинуться в губернаторы еще на один срок — это случилось в конце публичной части встречи, а с того, что происходит в приграничье.

— Область постоянно подвергается атакам со стороны вооруженных формирований Украины. Только за январь было совершено более 700 атак. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. Повреждены 1876 домов, 144 полностью разрушены, 70 социальных объектов разрушены и повреждены, и 149 — это объекты ТЭКа, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства,— доложил губернатор, и эти цифры, без сомнения, тяжело дались ему не то что в докладе, а в жизни в январе.

— Ситуация непростая, но контролируемая. Паники среди населения нет. Жители делают все для поддержки наших защитников. Нашими организациями на безвозмездной основе выделяются строительные материалы и техника,— невозмутимо продолжал Александр Богомаз, пожалуй, самый опытный губернатор из воюющих.

«Паники среди населения нет». Одна только эта фраза говорит о том, в каком состоянии живут люди в Брянской области.

И давайте поговорим о том, нужно ли прекращение огня или хотя бы перемирие. Обсудим, что ли. А лучше спросить у них. И уже больше ни о чем никого не надо будет спрашивать. А если что — паники нет. И люди будут спокойно жить. Если будут живы.

Они и живут.

— Оказываем помощь не только военным в своей области, но и отправили безвозмездно 4,5 тыс. кубометров пиломатериала нашим соседям,— говорил Александр Богомаз.— По приграничью: более 6 тыс. тонн гуманитарных грузов направили Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям.

Тут он и вовсе поразительные подробности рассказал:

— На запросы Минобороны реагируем незамедлительно. Как пример: в мае 2023 года нам было остро необходимо построить противотанковый ров длиной более 50 км. Эту работу наши строительные организации на безвозмездной основе сделали за неделю. К сожалению, шесть человек были ранены, то есть они постоянно эту работу делали под обстрелом, но никто не ушел — работа была сделана.

Можно попробовать представить себе все это. Мирную область, бросившую себя на постройку рва для защиты себя же. И паники нет. Ведь есть ров. Шесть человек ранены. Они знают, что им очень повезло.

А так-то все в области работает.

— Промышленные предприятия динамично развиваются,— говорил Александр Богомаз.— Выпуск продукции вырос со 140 млрд до 544,9 млрд руб.— в 3,8 раза. В прошлом году индекс промышленного производства составил 5,2%. За это время создано 16 новых производств. Знаковые производства — это завод газового оборудования, современнейший кожевенный завод, новое производство по выпуску картона, современное производство, мебельное производство и другие производства.

Правда, любое из современнейших производств под постоянной угрозой ракетного или бомбового удара. Но паники нет.

— Сельское хозяйство успешно развивается,— рассказал губернатор.— Выпуск продукции сельского хозяйства за эти десять лет вырос с 53,9 млрд до 153 млрд руб. У нас нечерноземье, зона рискованного земледелия. По почвенно-климатическим возможностям мы находимся на 60-м месте в стране, а по факту в растениеводстве и овощеводстве сегодня занимаем лидирующие позиции!

И как-то все это растениеводство переплелось с теробороной, добровольческим отрядом «Барс», индексом промышленного производства, урожайностью зерновых культур и рвом длиной 50 км, а на самом деле — в человеческую жизнь, и не одну.

Но про урожайность зерновых.

— Мы первые в стране по урожайности зерновых по прошлому году,— пояснил Александр Богомаз,— которая составила 60,2 центнера с гектара. Выращиваем каждый 7-й килограмм картофеля в стране, каждый 13-й килограмм кукурузы на зерно и каждый 15-й килограмм рапса. Производим 660 тыс. тонн мяса — это в восемь раз больше, чем в лучшие годы советской власти. За это время запущено 15 именно крупных производств, среди них новое, единственное в России и на постсоветском пространстве производство по выращиванию мака для медицинской и пищевой промышленности. В прошлом году мы собрали 1,2 млн кг мака.

Они и мак выращивают — для собственного, так сказать, успокоения.

Слушаешь все это — и как относиться к губернатору Брянской области Александру Богомазу? С уважением? С почтением, что ли? Хотя бы.

Проблема, как удержать молодых врачей, как обеспечить жильем детей-сирот. И «есть просьба, если можно, Владимир Владимирович…

У нас область приграничная, инфекционная больница была построена в 1949 году — нам нужно строить новую больницу. Есть проект, есть земельный участок. Стоимость больницы — 2,1 млрд руб. Если можно — здесь оказать помощь. И вторая просьба. В принципе мы Брянск разгрузили, но есть проблема между Советским и Фокинским районами. Дорога протяженностью 3,2 км стоимостью 3,1 млрд руб. Здесь просьба перенести сроки: с 2027–2028 годов на 2026–2027 годы».

Дорога — 3,2 км. Ее построить самим тяжело. Противотанковый ров — 50 км. А это можно.

И о погоде:

— Уважаемый Владимир Владимирович, одиннадцать лет моей работы в должности губернатора в сентябре заканчиваются. Многие задачи решены, но еще много задач, которые требуют решения. Понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке моих земляков, жителей Брянской области, я готов продолжить эту работу — на ваше решение.

Почти все приходят с этим к Владимиру Путину. Рано или поздно, а приходят. Остальные хотят прийти. Но просто эти, из приграничных районов,— особенные безо всякого преувеличения и без пафоса.

По идее, это их надо просить идти на новый срок.

Не стесняться, просить.