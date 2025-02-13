В России пересмотрели ставки отчислений для бизнеса за фоновую музыку

Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) пересмотрели порядок отчислений с бизнеса за использование фоновой музыки в общественных местах, заметил РБК. Теперь расчеты зависят преимущественно от площади заведения, а не только от его типа, пояснили в компании—организаторе музыкального вещания «Кубик Медиа», которая занимается отчислениями в РАО в рамках официального договора.

Кроме того, организации коллективного управления правами, в число которых входят РАО и ВОИС, пересмотрели ставки ежемесячных выплат. Согласно расчетам РБК, теперь кофейни площадью 100 кв. м должны будут платить за использование музыки на 18% больше — 8 тыс. руб. вместо 6,8 тыс. руб. Отчисления с ресторанов площадью 100 кв. м увеличились на 8% — с 7,4 тыс. до 8 тыс. руб. Торговые центры площадью 5 тыс. кв. м по новым правилам должны будут платить на 12% больше — 25,5 тыс. руб. вместо 22,7 тыс. руб. Ценник для фитнес-клубов площадью 250 кв. м остался прежним — 9 тыс. руб., пишет РБК.

В РАО объяснили изменение порядка инфляцией и естественной трансформацией рынка: «Произошло размытие границ между типами заведений сферы общепита. Но в действовавших ранее ставках категорий предприятий общественного питания имелись критерии, наследуемые еще со времен ГОСТ 30389-2013, введенного в 2013 году». Такая ситуация, считают в РАО, приводила к разночтениям порядка применения ставок.

Подробнее об отчислениях — в материале «Ъ» «Безавторские отчисления».