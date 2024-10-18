Безавторские отчисления

Министерство культуры предлагает ограничить 45% максимальный размер отчислений организациям по управлению правами за использование произведений без авторства. Сейчас размер средств, который могут удерживать такие компании, не установлен. При этом участники рынка называют предложенный процент «необоснованно высоким». И хотя сегмент значительно уступает по количеству контента произведениям, чьи авторы известны, его объем, например только в музыке, можно оценить в 5–10 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом постановления правительства, опубликованным Минкультом РФ 16 октября на regulation.gov и приуроченным к поправкам к Гражданскому кодексу (ГК) РФ об использовании произведений с недоступным правообладателем (так называемых орфанных, или «сиротских»). Из него следует, что министерство предлагает установить предел в 45%, который ОКУП (организация по управлению правами на коллективной основе, например, Российское авторское общество — РАО) может удерживать от отчислений за использование «сиротских» произведений на покрытие расходов. Оставшееся, соответственно, сохраняется на номинальном счете для автора в случае его появления.

В целом расходы ОКУП включают создание и усовершенствование баз данных и информсистем учета объектов авторских и смежных прав, поиск авторов и иных правообладателей и др., говорится в документе. Сейчас размер средств, которые могут удерживать организации из доходов от инвестирования, не установлен правительством РФ, отмечают авторы законопроекта. В случае принятия постановление вступает в силу с 1 марта 2025 года и будет действительно в течение шести лет. Ранее Минкульт предлагал привязать размер процентного дохода за использование денежных средств на номинальных счетах ОКУП к ставке ЦБ (см. “Ъ” от 13 сентября). В Минкульте и РАО не ответили “Ъ”.

Согласно поправкам к ГК, ОКУП с государственной аккредитацией будет принимать заявления на использование орфанного контента. Организация должна определить, пытался ли заявитель найти автора контента и действительно ли он неизвестен, а затем опубликовать объявление на своем официальном сайте. Если в течение 30 рабочих дней автор или правообладатель не объявится, ОКУП будет иметь право заключить с заявителем лицензионный договор. Лицензиат должен будет переводить вознаграждение для правообладателя на номинальный счет. Ответственная ОКУП и финансовый партнер пока законодательно не определены.

«Новая инициатива Минкульта предполагает необоснованно большой процент удержания в пользу ОКУП — выше, чем в общемировой практике»,— считает собеседник “Ъ” на музыкальном рынке. В случае «сиротских» произведений нет необходимости на удержание такого процента, поскольку сегмент, в отличие от авторского, не насчитывает столько единиц контента, напоминает он. В Национальной федерации музыкальной индустрии (объединяет лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик» и т. п.) оценивали объем только музыкальных «сиротских» произведений в 5–10 млрд руб.

Другой источник “Ъ” на медиарынке уточняет, что сфера аккредитации для коллективного управления правами ограничена способами использования произведений (ст. 1244 ГК РФ). Речь идет о публичном исполнении, сообщении в эфире, копировании в личных целях и т. д. «Способы, которые отнесены к аккредитованному коллективному управлению, не реализуются правообладателями в индивидуальном порядке, а только через ОКУП»,— отметил собеседник.

3,7 миллиарда рублей собрало Российское авторское общество за прошлый год в интересах правообладателей.

При этом опрошенные “Ъ” участники музыкального рынка затрудняются ответить, является ли предложенная Минкультом ставка рыночной: «Даже если сравнивать такую ставку с обычными коммерческими отношениями по распоряжению исключительными правами в индивидуальном (не коллективном) порядке, то, скорее, этот процент выше среднего значения». При этом в постановлениях фиксируется предельное значение удержания, на практике оно все-таки отличается, указывают собеседники.

Юлия Юрасова