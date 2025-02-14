В Красноярске покатаются за Италию

Сегодня в Красноярске стартует последний крупный турнир по фигурному катанию в российском календаре сезона. У финала Гран-при в этот раз особенный вес, учитывая, что его результаты могут оказаться чрезвычайно важными при распределении путевок на Олимпиаду, которая состоится через год. Правда, судя по всему, по-настоящему высокий градус интриги в этом смысле держится лишь в одной дисциплине — мужском одиночном катании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигурист Владислав Дикиджи

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фигурист Владислав Дикиджи

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Начинающийся сегодня в Красноярске финал российской серии Гран-при интерес вызывал бы в любом случае. Отечественных фигуристов до сих пор не вернули на международные соревнования, и шансов увидеть сильнейших среди них по ходу сезона на внутренних было не так уж на самом деле много. Но есть нюанс, добавляющий веса этому соревнованию.

Его подарил в декабре Международный союз конькобежцев (ISU). Он раньше всех крупных федераций, отвечающих за зимние виды спорта, объявил о допуске российских спортсменов на Олимпиаду, которую в феврале 2026 года примут итальянские Милан и Кортина-д`Ампеццо. Правда, условия допуска чрезвычайно суровые. Например, в фигурном катании, чрезвычайно важном и успешном для России виде, под допуск не подпадает командный турнир, а в четырех остальных дисциплинах разрешено выставить всего по одному спортсмену (или одному дуэту в танцах и парном катании) в каждой. Таким образом, ведущие российские фигуристы в последние недели боролись не только, а может, и не столько за внутренние призы, сколько за олимпийскую путевку. Их распределение состоится до конца февраля. При этом президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе уже дал понять, что выбирать обладателей путевок она будет по совокупности свежих результатов, а также исходя из других факторов — скажем, «психологической устойчивости». Но в любом случае финал Гран-при в этом процессе явно имеет важное значение хотя бы из-за своего тайминга. Именно после него ФФКР предстоит определиться с со спортсменами, чьи кандидатуры как будущих олимпийцев будут направлены на утверждение в ISU.

Правда, в трех дисциплинах тайминг и итоги красноярского турнира вряд ли все же сыграют ключевую роль. В первую очередь это относится к танцам на льду и женскому одиночному катанию. У танцоров в последнее время доминировал опытный дуэт Александра Степанова и Иван Букин. Причем он, как и преследователи — Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным и Ирина Хавронина с Девидом Нарижным,— финал Гран-при пропускает, и это обстоятельство только способствует сохранению устоявшейся иерархии.

Что касается женского одиночного катания, тот тут таким же огромным был отрыв от конкуренток у Аделии Петросян. Трудно представить вариант, при котором экспертам из федерации покажется, будто кто-то достоин олимпийской путевки не меньше Петросян, одерживавшей в текущем сезоне победу за победой с колоссальным отрывом, даже если та вдруг допустит в Красноярске сбой.

Чуть заковыристее расклад в парном катании. Тут есть две неординарные, с шикарным контентом пары — Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. Но уже пару лет Мишина и Галлямов за счет стабильности, безупречности исполнения сложных элементов постоянно обыгрывают бывших партнеров по группе Тамары Москвиной, перешедших ради того, чтобы изменить ситуацию, к другому знаменитому тренеру, Этери Тутберидзе, но от мешающих им ошибок не избавившихся. Тем не менее для Бойковой и Козловского финал Гран-при все-таки выглядит шансом неприятный расклад улучшить.

Интрига — настоящая, жаркая — это, пожалуй, лишь про мужское одиночное катание. В нем вроде бы есть явный лидер. Владислав Дикиджи в этом сезоне создал, конечно, себе запас прочности. Он выиграл все главные состязания, включая декабрьский чемпионат России в Омске. Он освоил роскошный по любым меркам технический контент и даже приземлил четверной аксель — прыжок, которым помимо него владеет лишь американец Илья Малинин, фронтмен мирового фигурного катания.

Но кое-что заставляет считать позиции Дикиджи не такими прочными, какими они смотрятся на первый взгляд. Это, во-первых, подозрение насчет того, что строгие зарубежные судьи могут занизить ему вторую оценку, за компоненты, то есть за умение представить программу, попасть в музыку, за скольжение. В этом смысле преследователи — Евгений Семененко и Марк Кондратюк — лучше, что ли, вписываются в тренды. А во-вторых, у Дикиджи почти никакого опыта выступлений на международных турнирах. А у тех же Семененко и Кондратюка его не так уж мало: оба были на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. А фигурист с таким опытом, как правило, ставка надежнее, чем фигурист без него. Так что Дикиджи со всеми его достижениями все равно, похоже, следует воспринимать финал Гран-при как событие решающее.

Алексей Доспехов