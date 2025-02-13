Продажи ювелирных украшений в Петербурге выросли на 35% в преддверии 14 февраля

В преддверии Дня святого Валентина, который празднуется 14 февраля, в России традиционно наблюдается значительный рост спроса на ювелирные украшения. В Петербурге в этом году пик продаж пришелся на 8-е число, когда составил 35% в период с 1 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как подсчитали специально для «Ъ-СПб» аналитики ювелирного бренда Sokolov, в целом петербуржцы потратили за первые десять дней февраля на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на «ювелирку» в Петербурге в этом году составил 12 929 рублей — на 39% больше, чем годом ранее. Самый высокий средний чек был зафиксирован 9 февраля —15 307 рублей.

За период с 1 по 10 февраля 2025 года среди самых популярных украшений в Петербурге оказались кольца (+29%), серьги (+10%) и браслеты (+39%). Что касается металлов, то в текущем году наибольшим спросом среди жителей города пользуются изделия из красного (+31%) и белого золота (+33%). Также востребованы серебро, комбинированное золото и желтое золото. Среди камней наибольший интерес вызывали бриллианты (+27%), полудрагоценные камни (+13%), цветные (+32%) и прочие драгоценные камни (+20%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Санкт-Петербург занял шестое место среди городов РФ, где мужчины тратят одну из самых больших частей зарплаты на ювелирные украшения для своих женщин. В городе на Неве представители сильного пола готовы пожертвовать на это одну пятую от своего заработка (20%).

Андрей Цедрик