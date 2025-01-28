Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербуржцы попали в топ-10 самых щедрых по сумме трат на ювелирные украшения

Санкт-Петербург занял шестое место среди городов РФ, где мужчины тратят одну из самых больших частей зарплаты на ювелирные украшения для своих женщин. В городе на Неве представители сильного пола готовы пожертвовать на это одну пятую от своего заработка (20%). На первом месте по данному показателю расположился Калининград (26,3%), на втором — 20,4%, на третьем — Саратов (21,5%).

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным совместного исследования аналитиков ювелирного бренда Sokolov и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного в преддверии Дня святого Валентина, меньше всего тратят на ювелирные украшения мужчины из Омска — 11,3% от зарплаты. Второе место антирейтинга у Уфы (12%), третье — у Перми (12,7%). В среднем по России этот показатель составляет 20%.

При этом эксперты отмечают, что мужчины из Петербурга стали активнее покупать женские ювелирные украшения в розничных магазинах — по итогам 2024 года средний чек увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В целом по РФ за прошлый год обеспеченные мужчинами продажи выросли в 1,3 раза, а средний чек вырос на 16% по сравнению с 2023 годом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за девять месяцев прошлого года петербуржцы потратили на ювелирные украшения 19,2 млрд рублей.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...