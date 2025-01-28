Петербуржцы попали в топ-10 самых щедрых по сумме трат на ювелирные украшения

Санкт-Петербург занял шестое место среди городов РФ, где мужчины тратят одну из самых больших частей зарплаты на ювелирные украшения для своих женщин. В городе на Неве представители сильного пола готовы пожертвовать на это одну пятую от своего заработка (20%). На первом месте по данному показателю расположился Калининград (26,3%), на втором — 20,4%, на третьем — Саратов (21,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным совместного исследования аналитиков ювелирного бренда Sokolov и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного в преддверии Дня святого Валентина, меньше всего тратят на ювелирные украшения мужчины из Омска — 11,3% от зарплаты. Второе место антирейтинга у Уфы (12%), третье — у Перми (12,7%). В среднем по России этот показатель составляет 20%.

При этом эксперты отмечают, что мужчины из Петербурга стали активнее покупать женские ювелирные украшения в розничных магазинах — по итогам 2024 года средний чек увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В целом по РФ за прошлый год обеспеченные мужчинами продажи выросли в 1,3 раза, а средний чек вырос на 16% по сравнению с 2023 годом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за девять месяцев прошлого года петербуржцы потратили на ювелирные украшения 19,2 млрд рублей.

Андрей Цедрик