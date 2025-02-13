ФСБ предотвратила теракт на вокзале в Пскове

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пскове. По данным спецслужбы, члены ячейки международной террористической организации (МТО) планировали устроить взрыв на железнодорожном вокзале. При задержании террористы оказали сопротивление и «были нейтрализованы ответным огнем».

Злоумышленники действовали по указанию эмиссара МТО, находящегося за пределами России. Перед терактом террористы провели разведку местности, купили компоненты для создания самодельного взрывного устройства (СВУ) и начали его сборку.

Следственный отдел УФСБ по региону возбудил уголовное дело о подготовке к теракту в составе организованной группы (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). По месту проживания террористов прошли обыски, откуда изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части СВУ.

Директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил 11 февраля, что в России предотвратили 23 теракта с начала 2025 года. 30 января ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае. Двумя днями ранее «Ъ» сообщал о предотвращении теракта на объекте ПВО, который планировал устроить российский военнослужащий Владислав Бадареев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нацист собрался в террористы».

Никита Черненко