Издателя «Пруфов» Рауфу Рахимову обвиняют в неуважении к власти

Кировский райсуд Уфы 19 февраля рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении медиаменеджера, издателя портала «Пруфы» Рауфы Рахимовой. Ей вменяется распространение информации, выражающей неуважение и негативное отношение к государственной власти или органам, осуществляющим государственную власть (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауфа Рахимова со своими адвокатами Сергеем Макаренко и Ильнуром Салимьяновым

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Рауфа Рахимова со своими адвокатами Сергеем Макаренко и Ильнуром Салимьяновым

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Как заявил «Ъ-Уфа» адвокат госпожи Рахимовой Ильнур Салимьянов, его подзащитная вину не признает. По словам адвоката, поводом для составления протокола стала видеозапись, опубликованная третьим лицом на Rutube. В ней Рауфа Рахимова раскритиковала экс-советника главы Башкирии Ростислава Мурзагулова (признан иноагентом) за слова в адрес защитников шихана Куштау.

В декабре 2024 года Верховный суд республики оставил в силе постановление Кировского райсуда Уфы, оштрафовавшего Рауфу Рахимову на 30 тыс. руб. за дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Поводом стали две публикации госпожи Рахимовой, которые она опубликовала во «ВКонтакте» после начала СВО. Рауфа Рахимова вину не признала.

Венера Хисамова