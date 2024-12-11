«Сейчас решается моя судьба»

Верховный суд Башкирии оставил вчера без изменения постановление Кировского райсуда Уфы, назначившего штраф в размере 30 тыс. руб. медиаменеджеру, издателю портала «Пруфы» и племяннице экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Рауфе Рахимовой. В октябре ее признали виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в двух публикациях во «ВКонтакте» сразу после начала СВО. Госпожа Рахимова вину не признала. Из ее выступления стало известно, что на нее уже составлен еще один протокол об административном правонарушении. Адвокаты подзащитной заявили о намерении обжаловать определение суда в кассации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауфа Рахимова и ее адвокаты подадут кассационную жалобу на решение суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Рауфа Рахимова и ее адвокаты подадут кассационную жалобу на решение суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Судья Верховного суда Башкирии Хаким Ахмеджанов рассмотрел жалобу Рауфы Рахимовой на постановление Кировского райсуда Уфы, оштрафовавшего ее в октябре на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», претензии возникли к трем постам, опубликованным Рауфой Рахимовой во «ВКонтакте»: один из них был написан летом 2021 года, два других — после начала СВО. В спорных публикациях говорилось о гибели одного из башкирских добровольцев в ЛНР, приводились результаты опроса о поддержке СВО, а также госпожа Рахимова выразила сожаление по поводу гибели бойцов на СВО. В итоге первый пост, опубликованный до начала спецоперации, был исключен судом из обвинительной части. За два других медиаменеджер была оштрафована.

Вину Рауфа Рахимова не признала. Административное дело она связала с критическими публикациями «Пруфов» в отношении республиканской власти.

В начале судебного процесса допросили директора координационного центра Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) Айрата Айдарбекова, чьи специалисты — филолог и психолог — выявили признаки дискредитации армии в спорных материалах.

Отвечая на вопросы адвокатов Сергея Макаренко и Ильнура Салимьянова, представляющих интересы госпожи Рахимовой, Айрат Айдарбеков пояснил, что запрос для исследования публикаций вуз получил в мае из УФСБ по Башкирии. Говоря о том, какой документ специалисты, получив его поручение, должны были выдать по итогу исследования, тот ответил, что заключение. «Посмотрите свое поручение,— сказал господин Макаренко, показав допрашиваемому копию документа.— Где там „дать заключение?“ Там говорится об исследовании».

«Нет такого»,— ответил Айрат Айдарбеков.

Вопрос о том, на каком основании специалисты давали заключение, он переадресовал непосредственным экспертам.

Следующий допрашиваемый, журналист «Пруфов» и участник СВО Рамиль Рахматов, пояснил суду, что благотворительный фонд «Изгелек», возглавляемый Рауфой Рахимовой, помогал российским бойцам, предоставляя деньги, в том числе на покупку термобелья, палаток и горюче-смазочных материалов.

В прениях Сергей Макаренко отметил, что исследование, по результатам которого его подзащитную оштрафовали, проводилось вне рамок возбужденного дела, а специалистов не предупреждали об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Он также добавил, что Кировский райсуд Уфы не дал никакой оценки показаниям Рамиля Рахматова, также допрошенного в качестве свидетеля защиты. Ильнур Салимьянов, в свою очередь, отметил, что филолог УУНиТ специализируется не на русском языке, а на английском. «То есть мы бы с ней могли беседовать о Шекспире, Гамлете»,— добавил адвокат. Он также поинтересовался у суда, как может дискредитировать армию человек, помогающий российским бойцам на СВО.

В итоге адвокаты предложили отменить постановление о штрафе за истечением срока давности привлечения к ответственности или передать дело на новое рассмотрение в Советский райсуд по месту жительства их доверительницы.

Из выступления Рауфы Рахимовой стало известно, что на нее уже составлен еще один протокол об административном правонарушении с участием тех же специалистов УУНиТ. Как стало известно «Ъ-Уфа», он не связан с дискредитацией армии.

«Сейчас решается моя судьба. Я люблю свой страну, я люблю свой народ. Мы помогали нашим мобилизованным ребятам и продолжаем это делать, получая благодарности»,— отметила она, в частности, в небольшом выступлении.

В совещательной комнате Хаким Ахмеджанов провел около получаса. В итоге он оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Мотивировочная часть определения не зачитывалась.

Адвокаты Рауфы Рахимовой заявили «Ъ-Уфа» о намерении обжаловать определение суда в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.

Венера Хисамова