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Янина Копайгородская оспорила свое увольнение в Луганском военном суде

Янина Копайгородская, супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, подала иск в Луганский гарнизонный военный суд, требуя признать незаконным ее увольнение из бригады боевого управления им. Святого князя Владимира. Об этом пишет «Ъ».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Первоначально заявление рассматривал Московский гарнизонный военный суд, но отказался принимать его к производству, указав, что ответчиком должна выступать воинская часть в Луганске, где фигурантка Копайгородская проходила службу. Она была зачислена в часть 1 августа 2024 года в статусе добровольца.

О своем увольнении заявительница узнала в ноябре на заседании Мещанского суда Москвы, который отправил ее под домашний арест по делу о присвоении земельных участков в Сочи стоимостью 3,7 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и пособничестве в получении взятки супругом. По ее версии, увольнение было оформлено «задним числом» — в этот период она находилась в Москве по заданию командования, а к дисциплинарной ответственности ее не привлекали.

По словам адвоката Елизаветы Меткиной, дата рассмотрения иска пока не назначена. Сам Алексей Копайгородский, уволенный с военной службы в сентябре 2024 года, также намерен оспорить это решение в суде.

«Ъ-Сочи» писал, что днем накануне супругам Копайгородским продлили меры пресечения. Бывший мэр и его жена пробудут под стражей и домашним арестом соответственно до середины мая.

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