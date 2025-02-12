Экс-мэру Сочи продлили арест до середины мая

Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому до 17 мая 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта дела Ивана Миронова. Адвокат также отметил, что намерен обжаловать это решение в апелляционном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Ранее суд также продлил срок домашнего ареста для Янины Копайгородской до той же даты.

По данным следствия, в ноябре 2023 года экс-глава курорта через супругу получил взятку в особо крупном размере от сочинского предпринимателя. Взятка состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму свыше 43 млн руб. и была связана с вымогательством. В обмен на это чиновник должен был создать благоприятные условия для бизнеса коммерсанта и обеспечить ему покровительство.

Супругов задержали осенью прошлого года, после чего следственные действия охватили более 50 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. В ходе обысков правоохранительные органы изъяли деньги, ценности и документы, имеющие значение для дела.

Мария Удовик