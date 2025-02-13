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Луганск Москвы милее

Чета обвиняемых Копайгородских хочет через суд вернуться на СВО

Как стало известно “Ъ”, Московский гарнизонный военный суд (МГВС) отказался рассматривать иск супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского — Янины Копайгородской, в котором она обжаловала свое увольнение с военной службы. В этой связи находящейся под следствием в столице фигурантке пришлось обратиться в Луганский гарнизонный военный суд (ГВС). Туда же вслед за супругой намерен подать заявление и экс-градоначальник, которому суд по требованию следствия продлил нахождение в СИЗО до 17 мая за взятку и хищения. Его супруга осталась на тот же срок под домашним арестом.

Янина Копайгородская

Янина Копайгородская

Фото: Соцсети Янины Копайгородской

Янина Копайгородская

Фото: Соцсети Янины Копайгородской

По данным “Ъ”, иск о признании незаконным приказа об увольнении из бригады боевого управления имени святого князя Владимира от 11 ноября 2024 года Янина Копайгородская подала в МГВС в декабре минувшего года. Однако столичные судьи вернули его без рассмотрения, решив, что ответчиком по делу должно выступать не Минобороны, с которым у истицы был заключен контракт, а воинская часть — дислоцированная в Луганске бригада. Туда госпожа Копайгородская, последовавшая за мужем на фронт добровольцем, была зачислена 1 августа на должность старшего офицера штаба, обеспечивая подразделение различной техникой, а также, согласно служебной характеристике, она «оказывала пострадавшим бойцам первую доврачебную и последующую помощь в реабилитации».

О своем увольнении заявительнице стало известно на заседании Мещанского райсуда Москвы, который 13 ноября отправил ее под домашний арест по уголовному делу о присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) двух земельных участков в Сочи стоимостью 3,7 млн руб., совершенном, как считает следствие, совместно с мужем. Последний, как писал “Ъ”, был заключен в СИЗО 25 сентября. Позже господину Копайгородскому добавили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в виде четырех квартир от местного предпринимателя Арсена Мкртчяна. Недвижимость, по версии следствия, была куплена по заниженной цене, а выгода градоначальника составила 43 млн руб. Его супруге вменили в вину посредничество в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Оба вину не признали.

По мнению госпожи Копайгородской, она была уволена безосновательно и «задним числом». В иске, поданном ею теперь в Луганский ГВС, заявительница отмечает, что 8 ноября она находилась в Москве, выполняя «боевое задание» командира: «получала материальные средства и документы для подразделений» и должна была вернуться в Луганск лишь поздно ночью 15 ноября. При этом к дисциплинарной или административной ответственности она не привлекалась, по службе характеризовалась исключительно положительно и имела поощрения.

Уволив ее в «связи с невыполнением условий контракта», войсковая часть не представила «обоснований», в чем именно выразились нарушения. В иске (имеется в распоряжении “Ъ”) говорится, что с приказом об увольнении госпожу Копайгородскую не ознакомили, а сама процедура увольнения из добровольческого формирования также не была соблюдена. По словам адвоката госпожи Копайгородской Елизаветы Меткиной, слушание по иску пока не назначено. Однако ее муж, уволенный с военной службы 24 сентября 2024 года, также намерен последовать примеру супруги и обжаловать в суде увольнение.

Тем временем Мещанский суд по ходатайству следствия 12 февраля продлил Алексею и Янине Копайгородским срок нахождения в СИЗО и под домашним арестом еще на три месяца — до 17 мая. Эту просьбу следователь, в частности, обосновала «особой сложностью» дела, а рамках которого предстоит допросить еще не менее 15 свидетелей, а также назначить ряд экспертиз. Необходимость сохранить ранее избранную фигурантам меру пресечения она обосновала тем, что те могут оказать давление на свидетелей или скрыться. При этом к делу была приобщена справка ФСБ, в которой утверждалось, что «близкие связи» экс-мэра якобы «владеют заграничной недвижимостью и офшорными компаниями, а также проживают за рубежом». Адвокаты назвали данное утверждение голословным, отметив, что Алексей Копайгородский является ветераном СВО, представлен к медали «За отвагу», имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей и вообще «никогда не выезжал за границу».

Адвокат Иван Миронов подчеркнул, что раз следствие ссылалось в суде на предъявленное недавно обвинение в получении взятки, то суд обязан проверить его обоснованность. «Без данной проверки принять решение о продлении сроков содержания под стражей невозможно. Однако следствие в нарушение УПК так и не представило ни одного документа в обоснование нового обвинения, в том числе показаний самого взяткодателя Мкртчяна»,— указал защитник. Он призвал суд ходатайство следствия отклонить, подчеркнув, что за полтора года после покупки квартир они так и не перешли ни в собственность четы Копайгородских, ни их родственников, что исключает наличие у фигурантов преступного мотива.

В свою очередь, защита супруги экс-мэра также выступила против продления ей домашнего ареста, отметив, что эта мера, по сути, препятствует исполнению родительских обязанностей фигуранткой, которая является матерью пятерых детей, трое из которых — в возрасте до трех лет. Если же суд на это не пойдет, адвокаты просили смягчить ей меру пресечения до запрета определенных действий.

Сама Янина Копайгородская сообщила, что в день задержания приехала в Москву, чтобы купить 300 кроватей для госпиталя в Луганске, где она подрабатывала психологом. Она посетовала, что следователь не может быть на связи «24 часа семь дней в неделю», чтобы давать ей разрешение на сопровождение детей к врачам, в то время как последним часто требуется медицинская помощь. Однако следователь и прокурор выступили против, и суд просьбу отклонил. Защита фигурантов намерена обжаловать принятые решения.

Мария Локотецкая

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