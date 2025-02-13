«День триумфа Путина»

Мировые СМИ считают, что состоявшийся вечером 12 февраля разговор Владимира Путина и Дональда Трампа ослабил позиции Украины на еще не начавшихся переговорах. «Ъ» знакомит читателей с тем, что написали некоторые из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

The New York Times (Нью-Йорк, США): «Трамп сказал, что разговор с Путиным – это начало мирных переговоров по Украине»

Украинцы, похоже, оказываются в ситуации, когда они мало на что могут повлиять. Телефонный разговор между господином Путиным и господином Трампом состоялся в тот же день, когда министр обороны США Пит Хегсет… заявил, что восстановление границ Украины в том виде, в каком они были до 2014 года, является «нереалистичной» целью... Для господина Путина этот звонок стал важной вехой, ознаменовавшей крах усилий Запада по его дипломатической изоляции после того, как он вторгся на Украину почти три года назад.

BBC (Лондон, Великобритания): «Телефонный разговор Трампа и Путина снижает температуру, но в ущерб Украине»

События развиваются очень быстро, когда речь заходит об усилиях по прекращению войны на Украине. К сожалению для Киева, бразды правления не в его руках.

Трамп хочет скорейшего прекращения этой войны, даже если для этого придется заставить Украину проглотить действительно очень горькие пилюли. Он рассматривает войну как проблему Европы, с которой Европа должна разобраться сама.

Rzeczpospolita (Варшава, Польша): «Трамп разговаривает с Путиным. Европа затаила дыхание»

То, чего многие долгое время опасались, становится фактом у нас на глазах. Американский президент вступил в прямые переговоры (с Путиным.— «Ъ») через головы европейцев. И, воможно, украинцев… Разговор с Трампом означает конец изоляции Путина… Теперь он стал равным партнером самого влиятельного лидера в мире.

The Global Times (Пекин, Китай): «Трамп поговорил по телефону с Путиным и с Зеленским»

Президент США пытается завершить российско-украинский конфликт тем путем, который сводит к минимуму потери для США. Подобную позицию нельзя считать переломным моментом… США хотят освободить себя от этого продолжающегося конфликта, чтобы иметь возможность перенести свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия): «А какова роль Киева?»

Плохая новость такова: неясно, какую роль в переговорах видит Трамп для Украины и Европы. Видимо, поэтому Зеленский потом подчеркнул: он верит, что сила Америки достаточно велика, чтобы «вместе с Украиной и ее партнерами» принудить Россию и Путина к «длительному, прочному миру»… Трамп ясно дал понять, что сначала он обсудит с Путиным решение, позволяющее закончить российскую войну против Украины.

Svenska Dagbladet (Стокгольм, Швеция): «Это судьбоносные для Украины дни»

Это судьбоносные для Украины дни. Заявление Трампа о том, что США и Россия будут вести переговоры о мире на Украине,— очередное ведро холодной воды, вылитое на Зеленского. Это на Украину напали, и это ей должны позволить выдвигать требования. Но вместо этого вчерашний день — день триумфа Путина.

Dennik (Братислава, Словакия): «Трамп поговорил с Путиным по телефону, и, по словам его министра обороны, Украина должна отказаться от своих территорий и НАТО»

Практически все, что важно для украинского президента Владимира Зеленского, поставлено под вопрос американцами еще до начала официальных переговоров.

Подготовили: Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц, Николай Зубов