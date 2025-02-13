Трамп о будущем Украины и о планируемой встрече с Путиным. Главное

12 февраля, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Вечером того же дня президент США выступил в Белом доме с рядом заявлений. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Трамп рассказал, что предложил Путину остановку огня на Украине и услышал от президента РФ, что тот не хочет, чтобы решение ситуации было временным;

членство Украины в НАТО «маловероятно и не практично»;

часть потерянных Украиной территорий, возможно, удастся вернуть;

возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно;

прямой диалог США и России без Владимира Зеленского не представляет угрозы;

Украине придется однажды провести президентские выборы;

США будут и дальше помогать Украине, «но мы хотим, чтобы эта помощь предоставлялась под гарантии». Глава Минфина Соединенных Штатов должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных средств на поддержку Украины;

Трамп намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии;

Трамп ожидает визита Путина в США и сам намерен посетить Россию. Планирует часто общаться с Путиным по телефону.

О разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Телефонное международное право».