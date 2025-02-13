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Трамп о будущем Украины и о планируемой встрече с Путиным. Главное

12 февраля, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Вечером того же дня президент США выступил в Белом доме с рядом заявлений. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

  • Трамп рассказал, что предложил Путину остановку огня на Украине и услышал от президента РФ, что тот не хочет, чтобы решение ситуации было временным;
  • членство Украины в НАТО «маловероятно и не практично»;
  • часть потерянных Украиной территорий, возможно, удастся вернуть;
  • возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно;
  • прямой диалог США и России без Владимира Зеленского не представляет угрозы;
  • Украине придется однажды провести президентские выборы;
  • США будут и дальше помогать Украине, «но мы хотим, чтобы эта помощь предоставлялась под гарантии». Глава Минфина Соединенных Штатов должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных средств на поддержку Украины;
  • Трамп намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии;
  • Трамп ожидает визита Путина в США и сам намерен посетить Россию. Планирует часто общаться с Путиным по телефону.

О разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Телефонное международное право».

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