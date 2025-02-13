Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 90 рублей

Курс доллара на внебиржевом валютном рынке Forex в моменте опускался до 89,49 руб./$, следует из данных Investing.com. По информации на 10:50 мск, американская валюта торговалась по 90,63 руб./$ (–3,59%). Ниже отметки 90 руб. доллар опустился впервые за пять месяцев, с 12 сентября 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 13 февраля,— 94,04 руб./$. На 12 февраля цена доллара составляла 95,8 руб./$.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Рынок реагирует на состоявшийся накануне, 12 февраля, разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Сегодня утром капитализация российского рынка по индексу MOEX достигла 7,05 трлн руб., прибавив 0,5 трлн с закрытия основной сессии в среду.

О разговоре президентов РФ и США читайте в материале «Телефонное международное право».