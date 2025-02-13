Комитет горхозяйства Курска требует со «Строительного холдинга Тезис» 1,2 млрд

В арбитражный суд Куркой области поступил иск комитета городского хозяйства Курска к местному АО «Строительтный холдинг Тезис» о взыскании 1,2 млрд руб. Иск еще не принят к производству, его суть не раскрывается.

Компания известна как подрядчик строительства крупных объектов в регионе. Так, АО занималось возведением медучреждений — инфекционного госпиталя и многопрофильной детской областной клинической больницы, реконструировало систему электроснабжения на очистных сооружениях. Работы по строительству детской больницы за 8,4 млрд руб. начались в 2022 году и должны завершиться в декабре 2025-го. 6,9 млрд из общей сумы контракта — средства федерального бюджета. В конце прошлого года сообщалось, что правительство РФ направит порядка 418 млн руб. на продолжение первого этапа строительства.

По данным Kartoteka.ru, ООО «СХТ» зарегистрировано в Курской области в октябре 2006 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 млн руб. Единственный учредитель — Игорь Шахов. По итогам 2023 года выручка компании составила 1,4 млрд руб. (1,3 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль — 42 млн руб. (18,9 млн руб. в 2022-м). Гендиректором является Сергей Терганов.

О заключении контракта на строительство детской больницы — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова