Кабмин направит 418 млн рублей на первый этап строительства больницы в Курске

Правительство РФ направит порядка 418 млн руб. на продолжение первого этапа строительства многопрофильной областной детской больницы в Курске. Об этом сообщили в кабмине.

«Возведение современной медицинской организации позволит повысить доступность помощи для маленьких пациентов, в том числе специализированной и высокотехнологичной. Она очень там нужна»,— подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Контракт на строительство больницы был заключен в конце марта 2022 года с местным ООО «Строительный холдинг Тезис» без торгов. Стоимость работ составила 8,4 млрд руб. с НДС, 6,9 млрд из них — средства федерального бюджета. Работы начались в мае 2022 года, их планировалось завершить к 2025 году.

В новом учреждении запланированы стационар на 320 мест, девять соматических и пять хирургических отделений, отделения анестезиологии и реанимации на 18 коек, четыре операционных блока, а также детский консультативно-диагностический центр на 450 посещений в смену. Планировалось, ежегодно в учреждении будет лечиться 15 тыс. детей.

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова