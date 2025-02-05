Nikkei: Honda и Nissan откажутся от слияния

Два японских автопроизводителя — Nissan и Honda — приостановят переговоры о слиянии, так как не смогли достичь согласия по условиям сделки. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Nikkei. По данным агентства, компании так и не смогли договориться об оценке каждой из них в рамках холдинга. При этом Honda предложила, чтобы Nissan стала ее дочерней компанией, но та отказалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Nissan Макото Ушида (слева) и президент Honda Тошихиро Мибе на совместной пресс-конференции в Токио (декабрь 2024 года)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters, Kim Kyung-Hoon / File photo / Reuters Глава Nissan Макото Ушида (слева) и президент Honda Тошихиро Мибе на совместной пресс-конференции в Токио (декабрь 2024 года)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters, Kim Kyung-Hoon / File photo / Reuters

Компании не стали подтверждать информацию Nikkei, заявив, что переговоры по-прежнему ведутся, «в том числе по вопросам, освещаемым в прессе». Официальное заявление по итогам переговоров, как и планировалось изначально, будет сделано в середине февраля.

В конце декабря Honda, Nissan и Mitsubishi подписали меморандум о взаимопонимании, который позволяет компаниям начать работу над слиянием. Участники переговоров надеялись подписать финальное соглашение об условиях слияния к июню 2025 года, а к августу 2026-го завершить создание единой для трех производителей холдинговой компании.

На фоне новости от Nikkei акции Nissan упали в цене на 4,9%, а котировки акций Honda, напротив, выросли на 8,2%.

Кирилл Сарханянц