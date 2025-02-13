Bloomberg: чиновников ЕС ошеломил факт переговоров Трампа и Путина

Европейские чиновники заранее не были извещены о готовящемся телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника. Они были ошеломлены самим фактом разговора, говорят собеседники агентства.

Bloomberg пишет, что разговор президентов РФ и США проходил примерно в то же самое время, когда глава Пентагона Пит Хегсет на встрече со своими коллегами по НАТО в Брюсселе излагал точку зрения Штатов по поводу украинского конфликта. Он говорил, что как присоединение Украины к НАТО, так и возвращение Киевом утраченных территорий вряд ли возможно.

Агентство пишет, что после инаугурации Дональда Трампа европейские чиновники были отрезаны от неформальных переговоров с американскими коллегами и им приходилось доносить свою точку зрения через публичные заявления и публикации в СМИ. В связи с этим, отмечает Bloomberg в аналитической части статьи, европейцам нужно наладить «хорошую линию связи» с администрацией Трампа, чтобы попытаться сохранить для Украины поддержку США.

По итогам телефонных переговоров с президентом РФ господин Трамп анонсировал «немедленное начало» переговоров по Украине. Вскоре после этого главы МИДов Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором потребовали подключить европейских дипломатов к переговорам по украинскому урегулированию.

Подробнее о переговорах президентов России и США — в материале «Ъ».