Страны ЕС потребовали от США подключить их к переговорам по Украине

Министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором они настаивают на том, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».

«Мы с нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.

«Украине должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности. Справедливый и прочный мир на Украине является необходимым условием для надежной трансатлантической безопасности»,— отмечается в заявлении.

Документ был опубликован после того, как стало известно, что 12 февраля состоялись телефонные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По данным Bloomberg, европейских чиновников заранее не предупреждали о готовящейся беседе, что чиновники бывшей администрации президента США назвали «предательством». После разговора с президентом РФ господин Трамп анонсировал «немедленное начало» переговоров по Украине.

Подробнее о переговорах президентов России и США — в материале «Ъ».