Сбер поможет цифровому развитию Херсонской области

В Геническе Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о начале совместной работы в сфере развития технологий искусственного интеллекта (AI).

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Мы продолжаем расширять представленность в Херсонской области, помогаем сделать жизнь в регионе удобнее, а ведение бизнеса – успешнее. Высокий интерес и к развитию финансовой грамотности: повышению уровня знаний о мерах господдержки и использованию самых современных цифровых решений и технологий искусственного интеллекта Сбера. Приступаем к новому большому этапу для дальнейшей AI-трансформации области».

Как отметил Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, «жители Херсонщины уже оценили удобство и качество услуг банка. Теперь Сбер запускает анализ цифровых потребностей и создаёт проектный офис для оценки и развития наиболее перспективных инициатив в области искусственного интеллекта. В ближайшие месяцы команда банка, Правительство Херсонщины и бизнес-сообщество разработают детальную «дорожную карту» проекта. Уверен, это приведет к значительному росту как социального, так и экономического развития региона».