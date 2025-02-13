WSJ: Китай предложил организовать встречу Путина и Трампа

Китайские чиновники направили Штатам предложение провести саммит для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне. При этом, как отмечает газета, участие во встрече украинского президента Владимира Зеленского не предполагается.

По словам собеседников WSJ, Китай также выразил готовность оказать содействие миротворческим усилиям после возможного перемирия. Источник газеты в Белом доме рассказал, что предложение Китая в США и Европе встретили скептически. Собеседник подчеркнул, что предложенная Пекином встреча «абсолютно неосуществима».

Предложение КНР, говорится в материале, отражает желание председателя Си Цзиньпина вступить в переговоры с господином Трампом для предотвращения американских таможенных пошлин. При этом китайский лидер не хочет, чтобы какая-либо помощь в урегулировании конфликта стала бы угрозой для тесных отношений Москвы и Пекина, говорят собеседники, знакомые с позицией КНР. Инициатива Китая не подразумевает никаких обязательств по снижению экономической поддержки России.

Накануне, 12 февраля, между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что стороны договорились об организации личной встречи. По словам представителя Кремля, Владимир Путин пригласил президента США в Москву. Господин Трамп, говоря о возможной встрече, отметил, что она пройдет «в не слишком отдаленном будущем».

Подробнее о переговорах президентов России и США — в материале «Ъ».