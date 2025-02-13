За ночь сбили 83 беспилотника над девятью российскими регионами

Минобороны сообщило, что в ночь на 13 февраля над девятью регионами России сбили 83 украинских беспилотника. Над Брянской областью уничтожили 37 дронов, по 12 — над Курской и Липецкой, девять — над Тверской, по три — над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями, а также один — над Ростовской областью.

В Липецке при падении обломков беспилотника на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Ей оказывается необходимая помощь, передавал губернатор региона Игорь Артамонов. Станция работает в штатном режиме. Также повреждения получили два частных дома.

В Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщал глава региона Александр Гусев. Взрывной волной от сбитых дронов было повреждено остекление нескольких частных домов, а фрагментами беспилотника — газопровод. Возгорания не произошло, повреждения газопровода устранены.

В Брянской, Ростовской и Калужской областях пострадавших и разрушений на земле нет. Власти других регионов пока не комментировали атаку. Режим угрозы атаки дронов также был объявлен в Северной Осетии.