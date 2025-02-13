В Северной Осетии предупредили об угрозе атаки беспилотников

Режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов действует в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram. Все силы и средства перевели в режим повышенной готовности. Оперативный штаб работает круглосуточно, добавил господин Меняйло

В ночь на 13 февраля атаке дронов также подвергся Липецк. Как передавал губернатор Игорь Артамонов, при падении обломков дрона на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Ей оказывается медицинская помощь. Работа станции аэрации не нарушена. Помимо этого, повреждения получили два частных дома.

Предыдущая атака дронов на Северную Осетию произошла утром 3 февраля. На фоне атаки работу приостанавливал международный аэропорт Владикавказа. Всего над российскими регионами тогда было сбито 70 беспилотников.