В Липецке при падении обломков БПЛА пострадала сотрудница станции аэрации

В результате падения обломков беспилотника на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram.

«Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь. Работа станции аэрации не нарушена»,— написал глава региона. Помимо этого, повреждения получили два частных дома, пострадавших нет, добавил губернатор.

Ночью 13 февраля Липецкая область подверглась массированной атаке беспилотников. Предупреждения о воздушной опасности объявлены на территории Липецка и округа, в Ельце и Елецком районе, городе Грязи и Грязинском районе.