Глобализация на местном уровне

Основной темой второго дня Всемирного правительственного саммита в Дубае стал поиск эффективных решений для обеспечения устойчивого роста экономик развивающихся стран. Как признали его участники, поводом для пересмотра экономической политики для многих из них стала пандемия и военные конфликты последних лет. Среди общих системных и требующих решения проблем — низкая производительность труда и слабая эффективность государственных вложений. По оценкам экспертов международных организаций, способствовать стабильным темпам роста могло бы в том числе углубление региональной экономической интеграции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Waleed Zein / Anadolu / AFP Фото: Waleed Zein / Anadolu / AFP

Второй день Всемирного правительственного саммита (World Governments Summit) в Дубае (о первом см. “Ъ” от 12 февраля) выявил интерес развивающихся стран к обмену опытом по части проводимых ими экономическим реформ — этому было посвящено сразу несколько сессий. Представители правительств говорили о том, как они ищут баланс между необходимостью решать конъюнктурные и системные проблемы своих экономик.

Как отметил директор Governance Solutions International (GSI, международная организация, помогающая тиражировать практики эффективного госуправления) Гуидо Бертуччи, опыт последних лет показал, что часто противостояние новым вызовам приводит лишь к временной мобилизации правительств: после преодоления сложностей власти возвращаются к докризисному положению дел и забывают о необходимости реформ.

Впрочем, наиболее сильные шоки (COVID-19, последствия военных конфликтов), как следовало из обсуждений, для некоторых правительств все же стали причиной структурных изменений. Например, на фоне фрагментации мировой экономики власти Вьетнама приступили к улучшению бизнес-климата, чтобы повысить его привлекательность для зарубежных инвесторов, отметил заместитель премьер-министра этой страны Буй Тхань Сон. В результате снятия части ограничений на доступ иностранного капитала во Вьетнам, в 2024 году было привлечено почти $40 млрд прямых иностранных инвестиций (в 2023-м — около $35 млрд). На привлечение прямых инвестиций направлена политика и некоторых стран Персидского залива. МВФ, как подчеркнул представитель фонда Джихад Азур, уже фиксирует в этих государствах облегчение условий для ведения бизнеса.

На фоне «деглобализации» страны Южной Америки наращивают число соглашений о свободной торговле. Экономики этого региона после пандемии активно цифровизуют работу правительств, сообщила замминистра иностранных дел Гондураса Синди Родригес. По ее словам, в стране для этих целей разработан план реформ, которые должны быть реализованы к 2026 году. Опытом коллег заинтересовались участвовавшие в саммите представители правительств Кубы и Чили.

Последствия пандемии и атак хуситов на суда в Красном море подтолкнули к корректировке экономической политики и правительство Египта, следовало из слов министра планирования и экономического развития этой страны Рании Альмашат. Речь, поясним, идет в том числе о плане, который Египет реализует по соглашению с МВФ: в обмен на увеличение кредитов страна перешла на плавающий курс египетского фунта и будет повышать прозрачность работы правительства.

Среди общих проблем, которые только предстоит решать большинству развивающихся экономик в разных частях мира,— недостаточная эффективность государственных расходов и низкая производительность труда. Преодолеть эти сложности, а также обеспечить устойчивые темпы, полагают эксперты представленных на саммите международных организаций, должны новые реформы и дальнейшая региональная экономическая интеграция.

Кристина Боровикова, Дубай