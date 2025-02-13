Бурятские депутаты не отпустили министра на спецоперацию

Депутаты Народного хурала (парламента) Бурятии рекомендовали и. о. министра сельского хозяйства республики Амгалану Дармаеву «отложить решение о добровольном участии в специальной военной операции». Ранее сообщалось, что 21 января господин Дармаев, а также заместители председателя правительства Бурятии Алдар Гулгенов и Иван Альхеев решили отправиться добровольцами на СВО в составе отряда «Тигр».

На заседании комитета Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям депутаты объяснили такую рекомендацию необходимостью «успешно начать под руководством министра весенне-посевную кампанию», а также «заняться развитием сельского хозяйства Бурятии». А в пресс-службе парламента сообщили, что на ближайшей сессии Народного хурала Амгалан Дармаев будет утвержден в должности зампреда правительства и министра сельского хозяйства.

Господин Дармаев занимает должность и. о. министра сельского хозяйства с января 2025 года. С ноября 2024-го он был замминистра сельского хозяйства, а с 2022 по 2024 год руководил управлением ветеринарии Бурятии.

Предыдущий министр сельского хозяйства республики, зампред правительства Галсан Дареев 26 декабря 2024 года был задержан сотрудниками регионального управления СКР. На следующий день ему было предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий лицом из корыстной заинтересованности) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По версии следствия, глава минсельхоза «дал указания подчиненному незаконно получить от представителей сельхозпредприятий деньги для нужд ведомства». Официально господин Дареев находился в отпуске с октября 2024 года. Перед этим был заключен под стражу его помощник Баир Пиртанов. Он подозревается в вымогательстве взятки у руководителя сельхозпредприятия в обмен на положительное решение о получении субсидии из бюджета.

Влад Никифоров, Иркутск