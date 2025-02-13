Авиастроение не помешает «Заре»

Группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова купила участок по соседству с аэродромом воронежского авиазавода и намерена вложить в его застройку 5,6 млрд руб. К середине 2029 года здесь планируется построить 82 тыс. кв. м, в том числе 16-этажные дома. Высотность застройки согласована со всеми ведомствами и не должна помешать работе авиапредприятия. Риелторы отмечают востребованность проекта в данной локации, отмечая возможные сложности с реализацией из-за большого количества новостроек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэродром авиазавода функционирует как испытательный, поэтому самолеты тут взлетают и садятся нечасто

Фото: ГК «Развитие» Аэродром авиазавода функционирует как испытательный, поэтому самолеты тут взлетают и садятся нечасто

Фото: ГК «Развитие»

Параметры проекта жилого комплекса «Заря» на Ленинградской, 29б, по соседству с авиазаводом, «Ъ-Черноземье» раскрыли в Развитии». К середине 2029 года на купленных ГК 2,6 га планируется построить 11 секций на 8–16 этажей. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 5,6 млрд руб. Его реализацией занимается ООО специализированный застройщик «Развитие и партнеры».

Общая площадь составит 82 тыс. кв. м. В рамках трех очередей планируется построить около 53 тыс. кв. м жилья, или 1,1 тыс. одно-, двух- и трехкомнатных квартир площадью от 19,3 до 104,08 кв. м. Первые этажи зданий будут отданы под различные коммерческие проекты, от супермаркетов до образовательных студий. Кроме того, отметили в «Развитии», ЖК будет иметь «собственный общественный променад» с озеленением, заведениями стрит-ритейла и деловым центром, который расположится на втором этаже одного из домов. В подземном паркинге запланировано 240 машино-мест, еще 255 появится на гостевой парковке.

Вся необходимая социальная инфраструктура находится в шаговой доступность, в том числе ожидается строительство новой школы на Ленинградской, добавили в ГК.

Разрешение на строительство «Зари» ГК получила в середине 2024 года. Таким образом, высотное строительство было согласовано всеми сторонами, включая ведомства, отвечающая за развитие авиации.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Развитие и партнеры» зарегистрировано в Воронеже в августе 2016 года для деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка не раскрывается, чистая прибыль в 2023 году составила 2,1 млн руб., годом ранее — 18,9 млн. Гендиректор и единственный владелец — Сергей Гончаров.ГК является лидером в Воронежской области и Черноземье по объемам текущего строительства. В родном регионе, по данным Единого ресурса застройщиков, «Развитие» возводит 410,3 тыс. кв. м жилья, еще 37,2 тыс. — в Орловской области (здесь это третье место среди всех девелоперов). В прошлом году ГК сдала 212,6 тыс. кв. м, все они пришлись на Воронежскую область. С этим показателем «Развитие» потеснило с первого места многолетнего лидера — Домостроительный комбинат.

Район авиазавода перспективнее, чем локации других левобережных комплексов, например «Ключи Club» и Z-town, считает руководитель агентства недвижимости «4 Комнаты» Наталия Колесникова. По ее оценке, общее предложение на воронежском рынке сейчас составляет порядка 80 ЖК (35–40 тыс. квартир). «В данном проекте есть прогулочные зоны и детские площадки, но недостаточно парковочных мест»,— отметила госпожа Колесникова.

Продажи, возможно, будут идти сложнее, чем раньше, полагает глава агентства недвижимости «Самолет плюс Воронеж» Катерина Князева, но можно рассчитывать на «отток жителей из окраин и присоединенных территорий». Местным жителям объект может быть интересен по причине того, что «остальные районы, расположенные недалеко от центра, приелись».

Александр Прытков, Анна Швечикова