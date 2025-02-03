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Коммерсантъ FM
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Нефть не заводится

Поставки сырья на НПЗ снизились на 2,5% по итогам года

Многочисленные аварии на НПЗ и ограничение экспорта топлива негативно отразились на объемах переработки нефти. По данным “Ъ”, в 2024 году поставки сырья на НПЗ сократились на 2,5% год к году, до 271,4 млн тонн. Переработка, по данным правительства, снизилась на 3,1%, до 266,5 млн тонн, выпуск бензинов упал на 6,4%, до 41,1 млн тонн. В этом году показатели будут также напрямую зависеть от числа внеплановых ремонтов на заводах, считают участники рынка.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Поставки нефти на российские НПЗ по итогам 2024 года снизились на 2,5% относительно 2023 года, до 271,4 млн тонн, сообщили источники “Ъ”, знакомые со статистикой Минэнерго. В прошлом декабре на НПЗ было отгружено 23,7 млн тонн, что на 1,2% меньше, чем годом ранее.

По данным собеседников “Ъ”, независимые поставщики в 2024 году увеличили отгрузки на НПЗ на 21,8%, до 27,4 млн тонн, что соответствует 10% от всех поставок. «Газпром нефть» снизила отгрузки на собственные и сторонние НПЗ на 2,2%, до 34,7 млн тонн, ЛУКОЙЛ — на 8,6%, до 41,5 млн тонн, «Роснефть» — на 7%, до 68,5 млн тонн. ННК нарастила поставки сырья на заводы на 6%, до 12,2 млн тонн. Отгрузки «Сургутнефтегаза» остались на уровне прошлого года — 27,1 млн тонн.

В крупных нефтекомпаниях и Минэнерго комментарии не предоставили. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что по итогам прошлого года компания нарастила переработку и достигла рекордного объема выпуска светлых нефтепродуктов, который продолжит расти в 2025 году.

Динамика сокращения загрузки НПЗ в прошлом году примерно соответствует темпам снижения производства нефти в России. Как сообщал вице-премьер Александр Новак, в 2024 году добыча нефти с конденсатом снизилась на 2,75%, до 516 млн тонн. Первичная переработка нефти, по его данным, снизилась на 3,1%, до 266,5 млн тонн, производство бензинов — на 6,4%, до 41,1 млн тонн, дизтоплива — на 7,4%, до 81,6 млн. Глубина переработки выросла с 84,1% до 84,4%.

Собеседники “Ъ” на рынке называют одним из ключевых факторов влияния на объемы производства топлива в РФ многочисленные внеплановые ремонты на заводах, связанные как с поломкой оборудования, так и с атаками беспилотников. К примеру, в первые месяцы 2024 года вышла из строя установка каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа, а также сообщалось о приостановке производства на Волгоградском НПЗ компании. В прошлом марте, передавал Reuters, приостанавливал работу Куйбышевский НПЗ «Роснефти».

Источники “Ъ” в том же месяце рассказывали о повреждении Сызранского НПЗ компании. Помимо того, в прошлом году были сообщения об инцидентах на Туапсинском НПЗ «Роснефти», на «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтезе» (совместное предприятие «Газпром нефти» и «Роснефти»), Московском НПЗ «Газпром нефти» и т. д.

На объемы переработки негативно влиял и действовавший несколько месяцев запрет на экспорт бензина. Изначально его ввели с 1 марта по 31 августа, но приостанавливали эмбарго с 20 мая до конца июля. Затем меру продлили с 1 сентября до конца 2024 года. Но в прошлом ноябре правительство вывело из-под действия запрета производителей топлива. Для последних разрешение на экспорт бензина продлено до конца февраля (см. “Ъ” от 29 января).

Партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов говорит, что в 2025 году объемы выпуска топлива будут напрямую зависеть от ситуации с внеплановыми остановками НПЗ и проблем на железной дороге. Как напоминает эксперт, в 2024 году из-за дефицита цистерн не обеспечивался своевременный вывоз товарных нефтепродуктов с НПЗ. В январе, продолжает он, отмечено несколько атак на заводы и ситуация на железной дороге по-прежнему напряженная.

По мнению аналитика, в 2025 году можно будет считать успехом выход на показатели общей переработки и выпуска основных видов топлива на уровне 2023 года. Это, говорит Александр Котов, позволит нарастить экспорт нефтепродуктов, компенсируя снижение экспорта нефти, а также обеспечить внутренний рынок топлива без возникновения локальных дефицитов. Но, подчеркивает эксперт, само по себе увеличение нефтепереработки не даст, например, существенного прироста выпуска высокооктановых бензинов, с которыми и наблюдались основные проблемы в 2024 году. Новых установок бензинового пула за год не ввели и речь может идти только о дозагрузке существующих мощностей, говорит он.

Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел

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