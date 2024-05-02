Мир параллельных финансов

В первом квартале этого года число субъектов нелегальной финансовой деятельности выросло на рекордные за три года 54%, следует из данных ЦБ. В частности, серьезный рост показали финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы и инвестиционные игроки. По словам экспертов, это связано не только с жесткой политикой ЦБ, но и активной рекламой подобных сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2024 года число субъектов нелегальной деятельности (финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы, профучастники рынка ценных бумаг, операторы инвестплатформ, участники страхового рынка) достигло 1787, показав рост на 54% год к году. В сравнении с четвертым кварталом прошлого года рост составил 15%.

Для сравнения, в первом квартале 2023 года регулятор обнаружил 1159 субъектов нелегальной деятельности, что на 25% больше показателей аналогичного периода 2022 года. Всего за 2023 год выявлено 5735 субъектов нелегальной деятельности, в 2022-м — более 5 тыс., следует из данных ЦБ.

При этом по итогам первого квартала этого года число интернет-проектов с признаками финансовых пирамид выросло на 70%, до 728. Большая часть привлекала деньги граждан под видом инвестиций. Количество нелегальных кредиторов за аналогичный период выросло на 48%, до 746. Число нелегальных профучастников рынка ценных бумаг показало рост на 46%, до 298. Большинство — нелегальные форекс-дилеры.

По словам юристов, рост нелегальных предложений связан с общей тенденцией ужесточения финансовой политики ЦБ. «Из-за жестких критериев к заемщикам и малопривлекательных ставок по вкладам граждане ищут альтернативные способы приумножения собственных средств или где бы занять до зарплаты с наименьшим риском отказа по заявке. Наиболее закредитованные граждане готовы идти на риск, а где есть спрос, там есть и предложение»,— считает президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. По мнению адвоката Анны Асановой, рост нелегальных сервисов связан также с деятельностью черных кредиторов, которые под огромные проценты и залог недвижимости выдают грабительские займы на вложения в финансовые пирамиды и т. д.

«Развитие нелегальных участников финансового рынка в интернет-пространстве вполне ожидаемо,— отмечает эксперт проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Алла Храпунова.— Глубина проникновения цифровизации во все сферы нашей жизни увеличивается, в том числе в рамках национальных проектов. Это направление является приоритетом госполитики».

Вместе с тем эксперты по информбезопасности видят причины роста нелегальных сервисов, связанных с инвестициями, в активной рекламе легальными игроками. «Инвестиции в доступе для каждого желающего появились в России сравнительно не так давно, при этом брокеры активно рекламируют населению услуги, привлекая клиентов, тем самым популяризируя тему. Все больше граждан узнает о ней, появляется, так скажем, "растущий рынок", именно поэтому появляются мошенники»,— поясняет гендиректор Safetech lab Александр Санин.

Впрочем, в ЦБ уверены, что увеличение количества нелегальных профучастников рынка ценных бумаг связано с привыканием потенциальных клиентов к использованию криптовалют в расчетах для перечисления средств.

По мнению экспертов, число нелегальных игроков продолжит расти дальше. Это уже, к сожалению, стабильный тренд, а никаких значимых законодательных и организационных решений в последнее время принято не было, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. При этом арсенал ЦБ не позволяет в одиночку бороться с данным видом нелегальной деятельности — блокирование доступа к доменам мошенников приводит только к тому, что они перемещаются на другой домен, добавляет он.

Впрочем, в ЦБ напомнили, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, принятие которого позволит купировать создание и распространение псевдоинвестиционных схем уже на начальном этапе. В случае его принятия публично привлекать инвестиции физлиц будет возможно, только если такое право предусмотрено законом.

Юлия Пославская, Ксения Дементьева