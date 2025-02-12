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Коммерсантъ FM
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Адвокат сообщил «Ъ», что Винник сейчас находится в США

Адвокат Аркадий Бух сообщил «Ъ», что защита активно занималась вопросом освобождения Александра Винника, в том числе и с помощью лоббизма. Он уточнил, что сейчас господин Винник продолжает находиться в США, и работа по его защите не прекращается. Ранее СМИ со ссылкой на его защиту сообщали, что Александр Винник будет освобожден в рамках обмена на американца Марка Фогеля. 

Александр Винник

Александр Винник

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Александр Винник

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

«Чаще всего это была игра в одни ворота, и мяч был на стороне американских властей. Очень активно за своего сына боролась мама. И вот вчера произошло слушание в суде, которое судья засекретил»,— сказал он «Ъ».

Господин Бух пояснил, что слушание, касающееся Александра Винника, прошло в федеральном суде штата Флорида. «Однако в силу решения судьи материалы слушания засекречены, и мы не можем комментировать его ход и содержание»,— добавил он.

Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, куда его экстрадировали в 2022 году. Россиянина обвинили в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через BTC-e и причастности к взлому японской биржи Mt. Gox. В мае 2024 года он частично признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Защита россиянина утверждала, что изначально он был в списках на обмен заключенными, состоявшийся между США и Россией 1 августа 2024 года, однако в последний момент его вычеркнули.

Об освобождении Фогеля — в материале «Ъ» «''Это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне''».

Екатерина Мур

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