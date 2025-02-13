Трактора откатили

В Минсельхозе разработали проект согласования заявок на ввоз сельхозтехники без учета увеличенного с 2025 года утильсбора. Поставки, которые должны смягчить эффект роста ставок, будут выполняться в рамках квоты, объем которой еще предстоит оценить. Участники рынка отмечают, что быстро спрогнозировать реальные потребности аграриев в сложившихся условиях крайне сложно. Кроме того, предлагаемый регламент фактически исключает возможность закупать технику впрок и таким образом закрывать срочные запросы во время полевых работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минсельхоз подготовил порядок выдачи разрешений на импорт сельхозтехники по сниженным ставкам утилизационного сбора, то есть действующим на 2024 год (“Ъ” ознакомился с проектом документа). В Минсельхозе уточнили, что принятие приказа ожидается в ближайшее время.

Собеседники “Ъ” поясняют, что разрешения должны выдаваться на технику, которая либо не производится в РФ и Белоруссии, либо выпускается в недостаточном объеме. Формироваться квоты будут на основе данных региональных чиновников и отраслевых ассоциаций: те направят в Минсельхоз сведения о необходимых объемах техники. Далее запрос пойдет в Минпромторг, который должен оценить, смогут ли российские производители удовлетворить спрос. «Если не смогут — тогда Минпромторг определит квоты для ввоза по ставкам утильсбора 2024 года»,— поясняет собеседник. То есть, по его словам, речь идет о точечных решениях под запрос.

Правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утильсбора на часть сельхозтехники (см. “Ъ” от 5 ноября 2024 года) в декабре. Первая индексация ставок — в пять раз,— согласно документу, состоялась 1 января. В декабре в Минпромторге сообщили и о разработке механизма квот, по которым часть необходимой аграриям техники может ввозиться по ставкам 2024 года.

Согласно проекту Минсельхоза, рассчитывать на квоту могут импортеры, направившие в министерство заявление с указанием марки, модели, производителя сельхозтехники, объема и региона поставки, а также предполагаемых сроков ввоза. Также необходимо наличие контракта. Заявление будет рассматриваться не позднее восьми рабочих дней со дня регистрации, уточняется в проекте. Основания для отказа — представление недостоверной информации и исчерпание квоты. Собеседник “Ъ” считает, что в проекте предлагается модель очередности: «Кто успел». В январе, напоминает он, глава Минсельхоза Оксана Лут говорила о возможном «историческом принципе» распределения квот по аналогии с квотами на экспорт зерна: исходя из прежних объемов поставок.

В Минсельхозе сообщили “Ъ”, что определение квоты будет осуществляться на основании баланса потребности и производства сельхозтехники. «Уточненный прогноз приобретения техники направлен в Минпромторг»,— сказали в министерстве. “Ъ” направил запрос в Минпромторг.

У источников “Ъ” в отрасли предлагаемый механизм вызывает вопросы. По мнению топ-менеджера аграрной компании, обязательное предоставление контракта и указание субъектов РФ, куда планируется поставка, исключает возможность работать «на сток» и закрывать срочные запросы во время полевых работ. А учитывая необходимость заявлять сроки ввоза сельхозтехники — не разъясняется, как будут учитываться непредвиденные логистические и прочие проблемы. «Ожидается, что механизм выдачи и распределения квот будет для представителей отрасли прозрачен, однако из текущей версии проекта приказа сложно сделать выводы о принципах его работы»,— считает собеседник “Ъ”.

Некоторые из собеседников “Ъ” сомневаются, что механизм квот в действительности заработает. Другие указывают на то, что быстро оценить реальную потребность аграриев в сельхозтехнике в текущей ситуации почти невозможно. Эксперт Союза участников рынка картофеля и овощей Артем Вартанян соглашается, что спрогнозировать текущие потребности довольно сложно: у отрасли тревожные ожидания на текущий сезон. «Практически остановлена закупка техники с учетом ставки ЦБ, инфляции и ослабевшего рубля»,— напоминает он.

Наталия Мирошниченко, Анатолий Костырев