«Ренессанс Капитал» раскрыл «Ъ» доли владельцев

Глава «Ренессанс Капитала» и один из новых собственников Максим Орловский рассказал в интервью «Ъ» об обновленной структуре владения инвестиционным банком. Сам господин Орловский получил 36%, глава «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант» Владимир Куров – 32%, глава управляющей компании «Ренкап» Игорь Даниленко – 32%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«У меня 36%, у двух других участников по 32%. Что касается полномочий, то мы совместно управляем группой, и каждый занимается своим направлением. Я руковожу «Ренессанс Брокером». Владимир Куров возглавляет «Ренессанс Капитал —Финансовый Консультант», которая в том числе оказывает услуги консультирования, Игорь Даниленко — управляющую компанию»,— сообщил господин Орловский.

Он уточнил, что один из нынешних управляющих компании — Игорь Даниленко — долгое время был партнером китайского финансово-промышленного конгломерата Fosun в России. Полтора года назад Михаил Орловский пригласил господина Даниленко возглавить доверительное управление «Ренессанса».

«Ренессанс Капитал» основан в 1995 году. С 2012 года компания входила в группу ОНЭКСИМ, принадлежащую российскому миллиардеру Михаилу Прохорову. В ноябре 2024 года ОНЭКСИМ продала «Ренессанс» собственным менеджерам. Ранее доли владельцев компании не раскрывалась.

Подробнее читайте в интервью, которое будет опубликовано позднее.