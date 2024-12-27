«Ренессанс» вернулся к менеджерам

В начале ноября одна из старейших российских инвестиционных компаний, «Ренессанс Капитал», снова перешла во владение собственных менеджеров. Основанная еще в 1995 году Стивеном Дженнингсом, компания пережила кризис 1998 года, была лидером российского фондового рынка наравне с «Тройкой Диалог», однако столкнулась со значительными трудностями в кризис 2008 года. Тогда в ее капитал вошел ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, который через четыре года ее полностью консолидировал. Тогда же по сути международной группе пришлось отказаться от ряда бизнесов за рубежом, то есть фактически вернуться к истокам. Выход ОНЭКСИМа из этого бизнеса был неизбежен, и в результате он достался топ-менеджерам «Ренессанс Капитала».

Стивен Дженнингс, глава и основной владелец «Ренессанс Групп», 30 сентября 2008 года в интервью газете «Коммерсантъ»: «Для инвестбанка самое главное — это культура, люди и команда».