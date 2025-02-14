6 февраля Центр исследования гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ представил в московском Центре развития благотворительности и социальной активности «Благосфера» важные результаты всероссийских репрезентативных опросов населения за 2024 год. Руководитель центра социолог Ирина Мерсиянова сопоставила данные по доверию населения к НКО и гражданским инициативам, информированности об их работе и участию в ней в последние годы. И рассказала, от чего зависят все три показателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

Доверие к НКО и гражданским инициативам за последние пять лет выросло очень мало — с 54 до 56%. Доля тех, кто слышал хотя бы об одной организации или инициативе в своем населенном пункте,— с 79 до 81%. Участвуют любым образом в работе НКО 27% опрошенных — столько же, сколько и пять лет назад. Надо, однако, учитывать, что исследователи понимают под НКО не только благотворительные организации, фонды и инициативы, но и товарищества садоводов и собственников жилья, профсоюзы, ветеранские общества. И именно благотворительные НКО пользуются наибольшим доверием — им доверяет примерно треть из общего числа доверяющих. А профсоюзам, следующим в списке,— чуть больше четверти. Знают о существовании благотворительных НКО 44% опрошенных — по этому показателю такие организации тоже впереди. На втором месте — объединения садоводов и дачников, о них слышали 41% опрошенных.

В 2024 году 41% опрошенных были готовы жертвовать деньги НКО. И здесь благотворительные организации тоже лидируют, им готовы помочь финансово 23%. Так что для дальнейшего развития благотворительности есть все условия, делает вывод Мерсиянова.

— Хотя готовность жертвовать НКО упала в пандемийные годы с 49% в 2021-м до нынешних 41%, в обществе уже сформирована привычка помогать таким образом,— говорит Ирина Мерсиянова.— Почти половина жителей страны готова это делать и делает. Но тут возникает другой вопрос: кому и как граждане помогают? Одно дело — помощь родным, друзьям, совсем другое — помощь людям, которых ты лично не знаешь. Чтобы оказывать такую поддержку, необходимо иметь большую мотивацию.

О привычке помогать говорит уровень вовлеченности россиян в помощь незнакомым людям вне сферы деятельности НКО. В 2024 году этот показатель был наибольшим за всю историю наблюдений (его начали измерять в 2017 году). Так, в минувшем году помогали незнакомцам деньгами 71% россиян, вещами — 69%, делами и поступками — 75%. При этом с 2017 по 2020 год эти показатели падали, а потом снова стали расти. Так, доля тех, кто помогал деньгами, снизилась с 60 до 32%, а в 2022-м снова выросла до 59%. Таким же образом менялись доли тех, кто помогал вещами (соответственно 58, 39, 61%) и делами (63, 43, 72%). В чем причина быстрого роста?

— Одна из важных функций российского гражданского общества — мобилизационная,— объясняет Ирина Мерсиянова.— Когда приходит общая беда, люди объединяются, чтобы помочь. В 2022 году началась специальная военная операция, потребовалось много поддержки беженцам. В 2024-м трагических событий в нашей стране тоже было немало: достаточно вспомнить теракт в «Крокус Сити Холле», нападение на Курскую область.

Исследователи отметили интересную закономерность: вовлеченность в помощь нуждающимся изменяется параллельно тому, как меняется ощущение сплоченности и согласия среди россиян. Когда с 2017 по 2020 год снизился процент помогающих, уменьшилась с 48 до 31% и доля людей, которые ощущали общество сплоченным. А в 2022 году преобладание сплоченности и согласия в обществе отметили уже 43% опрошенных. После 2022 года ощущение сплоченности постепенно выросло до 50% — увеличилось и участие в разных видах помощи.

— Это можно объяснять по-разному,— говорит Ирина Мерсиянова.— С одной стороны, граждане, чувствуя себя частью единого, сплоченного общества, чаще оказывают поддержку нуждающимся. С другой — предлагая помощь другим, люди укрепляют свою уверенность в том, что сами не окажутся в одиночестве перед лицом трудностей.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда