Фестивали собирают фанатов

Билеты на музыкальные фестивали подорожали за год на 75%. Средняя стоимость посещения таких событий в России превысила 2 тыс. руб., подсчитал сервис Kassir.ru. Вход на отдельные мероприятия стоит 10 тыс. руб. и выше, особенно если речь об особых пакетах, включающих дополнительные привилегии. На это повлияло увеличение затрат на обеспечение безопасности, аренду площадок, логистику и выплату гонораров артистам, пишет “Ъ”. Несмотря на повышение цен, спрос на фестивали продолжает расти. Общий объем продаж билетов увеличился на 125% в денежном выражении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

При этом рынок концертов остается стабильным. Согласно данным Kassir.ru, количество проданных билетов выросло на 10%, а средняя цена увеличилась на 7%, до 2,5 тыс. руб. Тем не менее эти показатели не отражают реальное положение дел, утверждает продюсер фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин: «Я не могу сказать, что билеты подорожали. Билет на трехдневный фестиваль "Дикая мята" стоил в прошлом году на входе 8 тыс. руб., это на три дня, там было шесть сцен. В этом году фестиваль продлится четыре дня и будет семь сцен, сейчас билет можно купить за 7,5 тыс. руб., то есть это даже дешевле.

Вполне возможно, есть фестивали, с которыми по какой-то причине не хотят работать партнеры. Для того чтобы выжить, им приходится поднимать цены на билеты. Если мы говорим о "Дикой мяте", с нами пока любят работать, сейчас это крупнейший опен-эйр в стране, поэтому нам удается сдерживать стоимость билетов и приглашать звезд первой величины. Стоимость билета на один день фестиваля составляет 2,5 тыс. руб., это даже смешно, потому что в среднем сходить сейчас на концерт стоит 3-5 тыс. руб. Когда за 2,5 тыс. руб. ты получаешь около 40 концертов, мне кажется, это очень низкая цена».

Среди крупнейших музыкальных фестивалей эксперты называют «Нашествие» в Тверской области, «Усадьбу Jazz» в Москве, фестиваль электронной музыки Alfa Future People и прочие. Как сообщает РБК, стоимость организации крупных фестивалей, таких как «Пикник "Афиши"», может достигать более 50 млн руб. На фоне больших затрат спонсорская поддержка играет ключевую роль в финансировании фестивалей. Например, Alpha Future People поддерживается Альфа-банком и «Билайном».

В последние годы музыкальные фестивали призваны прежде всего повышать привлекательность брендов для лояльной аудитории, отмечает музыкальный журналист и промоутер Павел Сурков: «Любой фестиваль — это прежде всего продвижение, поэтому любая компания, которая спонсирует фестиваль, безусловно, вкладывается в собственное промо. Теперь главное, чтобы этот фестиваль пропагандировал какие-то ценности, он должен с чем-то ассоциироваться, с какой-то культурной или стилистической особенностью. Если компании эти ценности близки, то она, конечно, будет в это вкладываться.

Понятное дело, что музыка привлекает поклонников, и фестиваль — это всегда выступление нескольких артистов. Значит, автоматически аудитория расширена, потому что это не только поклонники определенного артиста, это фанаты нескольких групп, коллективов, исполнителей. Это, безусловно, привлекательно. Есть расходная часть, но она идет на продвижение себя как бренда и соединение с брендом фестиваля».

Если говорить о масштабах событий, то, например, фестиваль «Дикая мята» в Тульской области в июне прошлого года собрал более 20 тыс. посетителей и представил более 100 артистов. Крупнейший фестиваль в России VK Fest прошел в нескольких городах, включая Москву и Санкт-Петербург, и привлек более 200 тыс. человек.

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Андрей Дубков