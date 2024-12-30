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Коммерсантъ FM
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Народ потребовал зрелищ

И спровоцировал рост рынка оффлайн-развлечений

Рынок оффлайн-развлечений вырастет в деньгах на 17% в 2025 году. Такой прогноз представили аналитики консалтинговой компании OKS Labs, а также «Яндекс Афиши», Kassir.ru и «МТС Live». Индустрия восстанавливается после пандемии и начала боевых действий на Украине. По итогам 2024 года в рублях обороты отрасли выросли на 20% год к году и приблизилась к значениям 2019 года. Но главным драйвером стала инфляция. Тему продолжит Анастасия Таслунова.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2024-м исследователи зафиксировали резкий рост спроса на театральные и выставочные проекты. Их сборы к декабрю составили почти 50 млрд руб. и 38 млрд руб. соответственно. И по прогнозам, уже в 2025-м они в два раза превысят уровень рекордного 2019 года. Несмотря на возросшие издержки, доходы тоже увеличиваются, отмечает директор Театра Моссовета Алексей Черепнев: «Мы выросли на 60%, это рост выручки от продажи билетов. Но изменилась и репертуарная политика, появились какие-то блокбастеры, например, "Бременские музыканты".

При этом есть и спектакли, которые идут с неизменным успехом много лет, тот же "Иисус Христос — суперзвезда", это наш скорее музейный экспонат, 33 года спектаклю, и каждый год — это новое поколение зрителей. Порой идет два спектакля в день, и 2 тыс. человек в день проходит на этот спектакль. Растет и количество зрителей. Как бы готовишься и думаешь, что нужен легкий жанр, чтобы зритель пошел, а вдруг в какой-то момент зритель идет на трагедию или, условно говоря, на пьесы Антона Чехова».

Как артисты изменили ценовую политику

Однако аналитики ожидают, что из-за «эффекта высокой базы» темпы роста доходов театров, музеев и выставок замедлятся. Но увеличится прибыльность концертов. В 2024-м оборот от продажи билетов на шоу увеличился почти на 10 млрд руб. И это логично: ценник рос, пока спрос оставался прежнем, объясняет продюсер и генеральный директор компании Ildar Bakeev Entertainment Ильдар Бакеев: «Зависит еще от спроса на данный концерт. Артист долго не выступал и решил вдруг выступить: новая пластинка, новая программа. Конкретно к этому концерту есть интерес, тогда, естественно, цена будет расти, и билетов не будет хватать.

Число мероприятий упало в абсолютной величине. Если предложение уменьшилось, а количество людей, которые хотели бы посещать мероприятие, остается прежним или увеличилось, тогда, естественно, цена должна вырасти. Если у человека есть деньги на то, чтобы купить себе хлеба, то на зрелища он тоже хочет».

В 2024-м бизнес сталкивался с отменами мероприятий из-за неподтвержденных «черных списков» артистов, масштабного внедрения именных билетов и ухода популярных исполнителей. Поэтому организаторы ищут новые форматы, делится наблюдениями гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин: «Зрители больше интересуются новыми по формату развлечениями, к которым относятся программы, комбинирующие разные виды искусства. Музыкальные музеи, например: в формате концерта люди получают еще и полезную информацию, знакомятся с какими-то артефактами.

Из-за чего становятся недоступными билеты на театральные постановки

Стендап как тренд, мне кажется, уже если не на излете, то на пике находится, после которого последует неизбежное падение интереса. Клоунский стендап — это новый тренд, например, который задали сразу несколько игроков на рынке. Умная классическая музыка — тоже один из трендов, когда артист сам, имея очень высокие профессиональные качества, общается с аудиторией, рассказывая тему своего выступления, и обрамляет этим рассказом исполнение каких-то композиций».

Сегмент спортивных мероприятий и кинотеатры ожидаемо развиваются медленнее всего. Без международных матчей и мировых премьер сократился поток зрителей. Чтобы выжить, кинотеатры показывают зарубежные релизы в рамках предсеансового обслуживания и сдают свободные площади в аренду. Рынок сможет восстановиться только с увеличением числа кинорелизов с выручкой более 500 млн руб., и такие есть в списках 2025 года, но не факт, что в России получится показывать их официально, считает главный редактор издания Cinemapleх Рифат Фазлыев:

«Как минимум от 2 млрд руб. кассовый сбор ожидается от нескольких релизов. Требования к релизам у кинотеатров достаточно высокие. Продолжается работа с альтернативным прокатом, который помогает поддержать в какой-то мере кинотеатры в периоды, когда проседает зрительский интерес».

Общий объем рынка оффлайн-развлечений к концу 2024 года, по оценкам аналитиков, достиг 227 млрд руб. Однако в штучном выражении отрасль еще отстает на 13% от 2019-го. А в 2025 году всем сегментам прогнозируют двузначные темпы роста.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анастасия Таслунова, Анжела Гаплевская

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